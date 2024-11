Todo por unas llaves perdidas: Melanie narra la brutal agresión por parte de su novio

Melanie Barragán Guzmán rompió el silencio sobre la agresión que sufrió a manos de su novio Christian ‘N’, esto al salir del hospital en Tamaulipas y recuperarse en casa de las lesiones, pese a su estado de salud tras una exitosa cirugía desea que se haga justicia y se localice a su agresor. A través de una entrevista con el medio de comunicación Foro TV, la estudiante de Enfermería de 20 años de edad se pronunció sobre la golpiza, afirmando que el hecho ocurrió porque no encontraba sus llaves y ‘pensó’ que ella se las había quitado, tras un altercado que tuvieron. TE PUEDE INTERESAR: Emiten alerta migratoria contra Christian ‘N’, agresor de Melanie “Estábamos en una fiesta. Ese día recuerdo que Christian tocó indebidamente a mi amiga Danna, yo le quité la mano y entonces ahí se formó una discusión. Yo le dije que por qué la había tocado, que no lo debía de haber hecho, es mi amiga y que no pasaba nada, que se podría resolver mañana con tranquilidad [...] Salimos de la fiesta, él se subió al carro, me dijo que él no era así, infiel, y me repetía muchas veces que él no era así, que le iba a hablar a Danna para que le dijera que él no era así”, relató para el medio de comunicación en entrevista.

Puntualizó que el Christian ‘N’ se fue al automóvil, mientras seguía repitiendo que las acusaciones eran falsas; sin embargo, regresó con las jóvenes para golpear a Melanie, con la idea de que ella tenía las llaves, debido a que el automóvil cuenta con un mecanismo de encendido con botón. “Él toma el carro, se va y regresa a golpearme porque según esto yo tenía las llaves de su carro. Ya que el carro es de botón y detectando las llaves se activa el motor. A él se le cayeron y pensó que yo las tenía. Fue cuando él se bajó del carro, llegó y me golpeó”, relató Melania, entre el recuerdo de ser arrastrada y estarse ahogando con su propia sangre, mientras intentaba levantarse varias veces. TE PUEDE INTERESAR: Cuando Christian ‘N’ acudió al hospital, padres del agresor de Melanie querían ‘reparar el daño’ ”Recuerdo que intentaba levantarme, yo me estaba ahogando con mi sangre, estaba intentando levantarme, él me empujaba y no me dejaba”, contó la víctima que todavía tiene un ojo lastimado a causa de los golpes.

LA POLICÍA ACUDIÓ PERO ‘NO QUISO LLEVÁRSELO’ De acuerdo con el relato de Barragán, su amiga Danna Paola fue quien la defendió y pidió ayuda cuando vio que no podía contra el agresor, “se lo agradezco demasiado, fue un ángel e hizo lo que pudo”; llamaron a la policía, pero los agentes no quisieron llevárselo “porque no había una orden y se fugó, ya no lo pudieron detener”. “Él se ponía agresivo y me insultaba, me humillaba y hasta que pasó esto fue lo peor que hizo”, relató la joven enfermera de la agresión que sufrió a manos de su pareja desde hace un año, quien asegura sus cambios de actitud cuando bebía alcohol ya habían derivado en discusiones. TE PUEDE INTERESAR: Tamaulipas: Christian, agresor de Melanie, acudió al hospital a visitarla para ‘darle un beso en la mejilla’

HACE LLAMADO A MUJERES La joven originaria de Tamaulipas hizo un llamado a las mujeres a no quedarse calladas ante las señales de violencia, debido a que no quiere que más personas sufran lo mismo que ella. “Yo les aconsejo de verdad, de corazón, que alcen la voz, no están solas. Nosotras, entre todas nos apoyamos, es muy importante que denuncien. Se empieza con insultos, gritos, así se va empezando a crecer la violencia y no se tienen que quedar calladas, tienen que denunciar, se siente muy feo”, señaló Melanie. La agresión a Melanie se volvió viral luego que una cámara de videovigilancia capturara el momento en que la joven recibe un puñetazo y diversos golpes, mientras estaba platicando con su amiga, Danna Paola, el pasado 31 de octubre durante una fiesta de Halloween celebrada en un domicilio de la colonia Revolución Verde de Ciudad Madero, Tamaulipas.

