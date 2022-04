Morena tendrá hoy su derrota más grande, Reforma eléctrica no pasará: Alejandro Moreno

Ciudad de México.- Durante la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, aseguró durante su intervención que la reforma “no va a pasar” y “Morena tendrá hoy su derrota más grande”.

“Vengo a expresar con claridad, no a su reforma eléctrica que han presentado, la que presentó Morena no va a pasar, no al capricho ni a las mentiras de Morena.

Moreno Cárdenas destacó que no van a permitir que se consume “traición a la patria” y sentenció que al no pasar la iniciativa se tratará de una derrota grande y monumental al partido del gobierno en turno.

“No vamos a permitir que consumen traición a la patria, esa que consiste en atentar contra instituciones y atropellar texto constitucional para instaurar un modelo de producción que mete reversa; Morena miente al decir que el principal beneficiario es el pueblo.

