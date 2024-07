Acusan que la Guardia Nacional sólo recoge cadáveres en Acapulco

ACAPULCO- “En Acapulco se debe aplicar mano dura en todo y que la Guardia Nacional deje de estar de simple observadora, porque esto se les está saliendo de las manos. Vemos que sólo están de observadores y llegan a levantar cadáveres y a hacer sus anotaciones”, cuestionó el hotelero.

En la primera semana de julio, 27 personas (22 hombres y 3 mujeres) han sido asesinadas, y en 15 de los casos se registró el desmembramiento de las víctimas.

La Alcaldesa de Acapulco, Abelina López (Morena), admitió ayer estar rebasada por la violencia y dijo que se entera por redes sociales de lo que pasa en su localidad.

”(La violencia) me rebasa en facultades. No se supone que la Fiscalía debe de tener información real, yo no la tengo, uno las ve porque las comparten en las redes (sociales)”, admitió.