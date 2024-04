Álvarez Máynez, candidato presidencial, propone legalización de drogas en México

En respuesta, manifestó que, más que criminalizar a los jóvenes por las sustancias que consumen o sus hábitos, hay que cambiar la ruta de la estrategia para resolver el problema de las adicciones y de la falta de oportunidades laborales que deriva en el enrolamiento con grupos delictivos y la deserción escolar.

“Yo no me voy a pasar persiguiendo a jóvenes que fuman marihuana, criminalizándolos. ‘Ah, andaba en malos pasos’. No, no andaba en malos pasos. Un joven que fuma marihuana no tiene por qué ser estigmatizado, ni ser criminalizado.

TE PUEDE INTERESAR: 13.7 millones de mexicanos vieron el primer debate presidencial

”Un joven que sale de fiesta, un joven que se sale a divertir no tiene por qué, como tú dices, pagar la consecuencia de decir no se regresó a tiempo a su casa, ah, pues le tocaba. Eso no puede ser. Eso no se puede normalizar”, explicó Álvarez Máynez, sobre la parte preventiva de su propuesta.

Por otro lado, planteó que para enfrentar las consecuencias de la crisis de violencia y desapariciones que afecta al país, pondrá en marcha el Plan de Pacificación Nacional y reformará las comisiones de atención a víctimas y de derechos humanos.