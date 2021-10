Caso Línea 12: denunciarán a funcionarios de gobiernos de Mancera y Sheinbaum

En entrevista para Aristegui Noticias, Gabriel Regino, abogado de cinco de los 10 funcionarios públicos implicados en el colapso de la Línea 12, informó que presentarán dos demandas en la Fiscalía de la Ciudad de México en contra del ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Macera; además de Florencia Serranía, Jorge Gaviño y Jorge Jiménez Alcaraz, ex directores del Metro.

La defensa argumenta que la administración anterior y esta fueron notificadas por Colinas de Buen sobre diversas fallas en el tramo Tezonco-Olivos, de la Línea 12 del Metro.

‘‘El tramo Tezonco-Olivos tenía que supervisarse de manera constante por las condiciones de subsuelo en esa área. Se alertó sobre el riesgo de la sobrecarga en la estructura. Luego vino el sismo de 2017, la zona de Tezonco fue afectada. Se insistió al gobierno de Mancera al respecto, ya que se podía generar un desplome’’, explicó Regino.

Agregó que en diciembre de 2019, ya en la administración de Claudia Sheinbaum, el jefe de obras admitió que contrató a una empresa privada para que a través de drones se tomarán videos del tramo Tezonco y Olivos. Resultó que había separación de vigas y tampoco se hizo algo al respecto.

‘‘Ellos tenían el conocimiento y no hicieron nada, tendrán que demostrar como servidores públicos que hicieron lo que tenía que haber hecho para evitar la tragedia, pero no lo hicieron. La Fiscalía no nos puede dar la vuelta’’, dijo el abogado.

Destacó que si la Fiscalía no procede adecuadamente, van a evaluar presentar una demanda de juicio político en contra de la instancia, por el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

‘‘Nosotros afirmamos de manera contundente que hay una manipulación con intereses políticos en esta investigación, nunca nos dieron el derecho de acceder a la carpeta de investigación’’, comentó el abogado.

Regino argumentó que la Fiscalía fabricó a estos 10 culpables, funcionarios públicos que en sus palabras ‘sólo firmaron contratos con las empresas que construyeron y supervisaron la obra’.

‘’Mis clientes son chivos expiatorios y no son penalmente responsables de las negligencias criminales que la administración de Mancera y la presente administración sí lo son, pero tienen una Fiscalía que los ha absuelto y exonerado de cualquier investigación ‘, sentenció el abogado.

Gabriel Regino representa a cinco de los 10 imputados por la Fiscalía:

◾ Enrique Horcasitas, que fue Director del Metro.

◾ Juan Antonio Giral y Mazón, Director de Diseño de Obras Civiles.

◾ Moisés Guerrero Ponce, Director de Construcción de Obras Civiles.

◾ Enrique Baker Díaz, ex Subdirector de Ingeniería y Proyecto de Diseño de Obra Civil.

◾ Juan Carlos Alvarado, Presidente de Obra.

Se les han imputado los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. Comparecerán ante la Fiscalía el lunes 25 de octubre.

