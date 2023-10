El huracán Otis que golpeó con furia a Acapulco toma por sorpresa a México y a los meteorólogos

Cinco expertos en huracanes le dijeron a The Associated Press que no estaban del todo seguros de qué fue lo que detonó el fortalecimiento de Otis y por qué no se vaticinó, en particular luego de que los meteorólogos han mejorado drásticamente sus pronósticos de intensidad en los últimos años.

“Los modelos se equivocaron por completo”, dijo Kerry Emanuel, experto en huracanes y profesor de ciencias atmosféricas del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus iniciales en inglés).

Los expertos apuntan a la falta de datos sobre la tormenta y sus alrededores, y a que simplemente no se comprende del todo qué es lo que hace que una tormenta actúe como si consumiera esteroides.

Y eso realmente importa, porque en el caso de Otis el meteroro avanzaba hacia tierra cuando de repente se intensificó enormemente.

“Una cosa es que un huracán de categoría 5 toque tierra cuando lo estás esperando”, dijo McNoldy. “Pero que suceda cuando estás esperando que no pase nada es una auténtica pesadilla”.