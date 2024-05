En México, ser candidato a un cargo público es un trabajo de alto riesgo

El asesinato a plena luz del día de Gaytán, una abogada de 37 años, refleja una tendencia macabra en las elecciones generales de este año en México. Gaytán es una de las 36 personas asesinadas desde el verano pasado que aspiraban a un cargo público, según un análisis de The New York Times , convirtiendo este en uno de los ciclos electorales más sangrientos en memoria reciente .

Para aumentar la sensación de terror, no solo los candidatos sino también sus familiares están siendo cada vez más el objetivo de los ataques : al menos 14 de esos familiares han sido asesinados en los últimos meses . Algunos casos han sido especialmente espantosos; este mes, en el estado de Guerrero, se encontraron los cuerpos desmembrados de un candidato a regidor de ayuntamiento y su esposa.

Como resultado, muchos han abandonado las contiendas . Algunos partidos políticos se han retirado de ciertas localidades al no poder encontrar personas dispuestas a postularse . En vez de contactar a los votantes en público, algunas campañas locales se han trasladado en gran medida a internet.

“ Es como influir en los otros candidatos para que bajen su perfil, sabes? Como recordatorio de que no se mandan solos ”, dijo Manuel Pérez Aguirre, politólogo coautor del estudio. “ Y también a la ciudadanía de que alguien está ahí. Dígamoslo así: es una democracia. Pero una democracia vigilada ”.

Un fuerte aumento de la violencia durante las elecciones no es inusual en México. En el último ciclo electoral, en 2021, cuando los votantes de todo el país sufragaron para elegir a más de 19.900 cargos locales, al menos 32 candidatos fueron asesinados, según un estudio publicado por el Colegio de México, una universidad de Ciudad de México .

En todo México, decenas de candidatos, familiares y miembros de sus partidos han sufrido violentos ataques antes de las elecciones generales del mes próximo, que serán las más numerosas de la historia del país en cuanto a número de votantes y cargos. Al menos 36 personas que aspiraban a un cargo han sido asesinadas desde el pasado mes de junio, según un análisis de The New York Times.

“ Hay muchos grupos delictivos en Celaya ”, agregó. “ A algunos de los grupos que hay aquí pues no les gustó esa propuesta. Entonces en función de eso yo hago propuestas ahora generale s”.

La Fiscalía General del estado de Guanajuato declaró este mes que las autoridades habían detenido a siete sospechosos de una “célula delictiva” no identificada, por su vinculación con el asesinato, y que incluso más personas podrían estar involucradas.

Sin embargo, persisten las condiciones que han convertido a Guanajuato —y a Celaya en particular — en un hervidero de violencia.

“Estaba en un nivel bajo de riesgo”, afirmó Cabeza de Vaca. “ Pero eso no es tan importante. Lo importante para mí fue pues que no tuve una solicitud. Independientemente de nuestro análisis interno, quien pide protección se le da protección ”.

En una entrevista, el secretario de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, aseguró que su despacho nunca recibió una solicitud de protección para Gaytán. Y según un análisis de riesgo que el estado realizó en diciembre estudiando la vulnerabilidad de cada candidato, ella no lo habría necesitado, alegó.

“ Estos candidatos quedaron desprotegidos porque no hubo una intervención rápida del instituto electoral del estado y del gobierno estatal ”, aseguró Ramírez Garibay. “ Comenzaron sus campañas bajo su propio riesgo, solo con la bendición de Dios ”.

La violencia electoral ha permeado estados en los que previamente no habían sucedido este tipo de ataques en elecciones previas, más notablemente Chiapas, el estado más pobre de México . La región se ha visto recientemente sumida en masacres a medida que dos cárteles notorios y varias facciones luchan por el control de la frontera sur del país con Guatemala. Al menos seis personas que optaban a cargos públicos han sido asesinadas en Chiapas desde diciembre, según un recuento del Times.

“ Pero tuvo, digamos, un efecto no deseado muy pernicioso ”, afirmó Eduardo Guerrero, consultor de seguridad radicado en México. Al dejarlos en su mayoría en paz, dijo, los grupos criminales se han envalentonado y han expandido su presencia a nuevas áreas.

El plan, al cual López Obrador llamó “abrazos, no balazos”, ha tenido cierto éxito. Coincidió con una disminución de los asesinatos en masa que ocurrieron cuando las fuerzas de seguridad se enfrentaban a los grupos armados, aunque informes recientes sugieren que han habido excepciones durante su gobierno.

“ Estos hechos son muy lamentables porque es gente que está luchando para hacer valer la democracia ”, le dijo a los periodistas. Pero también sugirió rápidamente que el asesinato estaba relacionado con los altos niveles de violencia en Guanajuato, el estado donde se encuentra Celaya, y no con las elecciones de México.

Pero el Times descubrió que hay sospechas de la implicación de grupos de delincuencia organizada en al menos 28 de los 36 asesinatos de candidatos en esta temporada de campaña, según declaraciones de las autoridades policiales locales, líderes de partidos y la cobertura informativa local. Para aumentar la sensación de terror, el objetivo no solo son los candidatos, sino también sus familiares: al menos 14 de ellos han sido asesinados en los últimos meses.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO PARA SOFOCAR LA VIOLENCIA?

En respuesta a los asesinatos, el organismo electoral del país se ha coordinado con las fuerzas de seguridad federales, como el ejército y la Guardia Nacional, para ofrecer protección a los candidatos que la soliciten. La semana pasada, las autoridades mexicanas declararon que las fuerzas de seguridad estaban proporcionando protección a 487 candidatos.

Los gobiernos estatales también están desplegando policías estatales y municipales para mantener a salvo a decenas de candidatos locales. Pero la falta de recursos, las trabas burocráticas y la debilidad de las policías locales han dificultado mantener a raya al crimen organizado. “Muchas de estas autoridades han quedado vulnerables”, afirmó Ley. c. 2024 The New York Times Company.

Por Emiliano Rodríguez Mega y Simón Romero, The New York Times.