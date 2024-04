Investigación de asesinato de Gisela Gaytán, no descarta pleito interno de Morena

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que en el asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, no se puede descartar ninguna línea de investigación, incluido el pleito interno que tenía Morena ante esa candidatura.

“Hoy hemos visto cómo al inicio de esta candidatura de Gisela hubo manifestaciones por parte de los propios integrantes de Morena, entonces no se descarta ninguna línea de investigación”.

TE PUEDE INTERESAR: Trabajadores de salud en protesta, tendrán su plaza permanente en Coahuila: legislador de Morena

“Es un crimen en el que participó la delincuencia organizada, pero se debe indagar quiénes eran los interesados en quitar a la candidata Gisela del camino”, indicó el mandatario panista en una entrevista con un noticiario local”.

Sostuvo que el homicidio de Gisela Gaytán no quedará impune, que se hace una investigación para dar con los que dispararon y con aquellos que dieron la orden.

“Primero decirle a la ciudadanía, a los familiares, a los dos, que no va a quedar impune, yo he estado en contacto con el fiscal, le pidió una célula especializada para dar con los responsables, pero no sólo los responsables materiales, no sólo de quienes jalaron el gatillo, sino también de quienes dieron la orden; es decir, los autores intelectuales”.

Y agregó que no se puede descartar ninguna línea de investigación. “Yo le he pedido al fiscal que agote todas esas líneas de investigación, incluida la que mucha gente en las propias redes ha estado señalando: el pleito interno que tenía Morena ante esta candidatura”, comentó.

Las candidatas a la gubernatura Alma Alcaraz Hernández y la alcaldía de Villagrán, Cinthia Teniente, ambas de Morena, dieron a conocer que presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado por amenazas que han recibido a través de redes sociales . Explicaron que interpusieron querellas por el “delito de violencia política contra las mujeres en razón de género”.

Tras lo dicho por el gobernador respecto a que no descarta el conflicto interno de Morena por la candidatura de Celaya en el asesinato de la candidata de ese municipio, Alma Alcaraz dijo que se trata de una distracción.

De nueva cuenta dijo que hace responsables de su seguridad, de la seguridad de sus compañeras y compañeros candidatos, sus familias y equipos, al gobernador, al fiscal general del Estado, al secretario de seguridad pública y al secretario de gobierno.