Un estudio de Causa en Común revela que los datos de las mañaneras no coinciden con organismos

CIUDAD DE MÉXICO- La organización de la sociedad civil Causa en Común hizo 2 mil 596 solicitudes de acceso a la información a seis de las principales instituciones federales responsables de la seguridad pública en México, y sólo 918 respuestas, es decir 35%, coinciden con las declaraciones emitidas en las conferencias matutinas del presidente López Obrador.

De acuerdo con el informe: No tienen, no quieren y no entienden publicado por la ONG, de diciembre de 2018 a julio de 2024 se celebraron al menos mil 410 conferencias matutinas y en 573 se abordaron temas de seguridad.

Hicieron 2 mil 596 solicitudes, de las cuales 522 respuestas son diferentes a las declaraciones en las conferencias de prensa (20%); 271 coinciden parcialmente (10%), y 201 entregaron información irrelevante (8%). “Si a estos valores agregamos el conjunto de solicitudes a las que no se respondió por incompetencia, inexistencia, o reserva, resulta que 65% de las respuestas proporcionadas por las instituciones no coincide con las declaraciones sobre seguridad emitidas en las conferencias de prensa matutinas”, resalta.

Las instituciones cuestionadas fueron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); la Guardia Nacional (GN); el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Gobernación (Segob), que incluye a otros dos sujetos obligados, el Instituto Nacional de Migración (INM), y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

El estudio señala que la Sedena y la SSPC son las que presentan un peor desempeño en la coincidencia con las declaraciones emitidas en las conferencias de prensa del Presidente y las respuestas evasivas, por entregar información parcial, diferente o irrelevante, “o que simplemente se rehusaron a proporcionarla arguyendo incompetencia, inexistencia y reserva”.

Así, Causa en Común refirió que en 67% de los casos la Sedena entregó información completa sobre lo solicitado. A pesar de esto, el porcentaje de coincidencia se reduce a 31% cuando se contrastan las respuestas con las declaraciones emitidas en las mañaneras.

Mientras que 32% de las respuestas de la Sedena son diferentes a lo informado en las conferencias, es el porcentaje más alto en este rubro de todas las instituciones consultadas, advirtió.