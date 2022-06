Narco intervino a favor de Morena en elecciones: Riva Palacio

Tras las pasadas elecciones del 5 de julio donde el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, se alzó con 4 gubernaturas, iniciaron una serie de acusaciones de la oposición, quienes aseguraron haber sido víctimas de una narco-elección que protagonizaron las supuestas intervenciones del crimen organizado en favor de los guindas.

El periodista Raymundo Riva Palacio consideró en su más reciente columna ‘Estrictamente Personal’ que si bien no hubo intervenciones públicas por parte del Crimen Organizado durante la jornada electoral, en privado se dice lo contrario entre círculos de la política mexicana.

”La mayoría de los distritos donde ganó Morena el domingo están en municipios con los índices más altos de violencia e inseguridad, donde están luchando los carteles de la droga y sus filiales en el norte y sur del país”, publicó.

“Públicamente, el crimen organizado no intervino en las elecciones del domingo pasado. Pero en privado, altos funcionarios federales y estatales dicen lo contrario. No hubo una violencia abierta y generalizada, como se especuló en la víspera, pero no significa que no hubo acciones de grupos delincuenciales en Durango, Oaxaca y Tamaulipas. Cada una tuvo dinámicas diferentes, que muestran la complejidad del fenómeno del narcotráfico metiéndose activamente en procesos electorales”, expresó.