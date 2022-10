‘Ni cartera traigo’... AMLO sobre ser llamado ‘El Rey del Cash’; Beatriz administra mis gastos (video)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de “pasquín” el libro El Rey del Cash de la periodista Elena Chávez, en el que se le señala de estar interesado, sobremanera, por dinero en efectivo y aseguró, no trae dinero ni cartera.

“Nunca me ha interesado el dinero. Lo material. Llevo décadas sin tener una cuenta de cheques (...) no traigo cartera, quien administra mis ingresos es Beatriz y antes Rocío, me daban para mis gastos, para lo elemental”, expresó López Obrador en la Mañanera.

