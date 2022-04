Niega AMLO que Adán Augusto promocionara consulta en Coahuila... ¡Pese a pruebas!

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López visita los estados de la República para realizar su labor frente a la Segob, no para promover la consulta de revocación de mandato.

Durante su conferencia matutina, López Obrador aseguró que el Secretario no es precandidato a la presidencia, como se ha comentado en redes sociales, porque está abocado a la transformación del país, señaló.

“En el caso de Adán Augusto, pues el está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no ha promover la consulta no va a mitines...para que se tranquilicen y serenen los adversarios, está ayudándome... no es candidato a la presidencia...entonces que no se confundan...él no está actuando de esa forma”, dijo en la mañanera de este lunes.

Asimismo, indicó que él necesitaba un titular de la Segob que le ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso está dedicado, subrayó.