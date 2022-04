AMLO se lanza contra gobernador de Coahuila y el INE por llamado a no votar en la revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó al Instituto Nacional Electoral (INE) por no actuar contra los llamados de dirigentes partidistas de no participar en la consulta de revocación de mandato.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador reiteró su llamado al INE de ser imparcial y no permitir que se extiendan mensajes y posturas contra la revocación de mandato en el país.

“Que se ponga el ejemplo de imparcialidad, por que el INE, el juez no ha actuado con rectitud...solo se impide que manifiesten los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están hablando abiertamente a que no participe la gente el domingo próximo. Por ejemplo hacen manifestaciones dirigentes de partidos para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada”, dijo.

Asimismo, señaló al gobernador de Coahuila, Miguel Ánguel Riquelme Solís, por supuestamente llamar a la población a no votar el próximo 10 de abril.

“Incluso aquí se comento abiertamente, el gobernador de Coahuila del PRI, llamando a que nadie participara eso es no solo violatorio de la norma sobre la revocación de mandato, no solo violatorio de la veda, sino es violatorio a la Constitución...entonces ojalá y se actúe con rectitud”, cuestionó AMLO.

Por otra parte, señaló que el INE desde un principio debió dar a conocer la consulta y no “actuar de manera tramposa” en su contra, incluso comentó que recientemente vio una entrevista de Brozo con el consejero del INE, Ciro Murayama.

