Niega AMLO que promueva el voto y asegura que no habrá ‘dedazo’

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana en su conferencia matutina que no habrá “dedazo” presidencial en la designación del candidato de Morena a la Presidencia de la República.

Estas declaraciones ocurren luego de que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, externara su preocupación por el proceso de selección en el partido.

TE PUEDE INTERESAR: Niega AMLO corrupción en Indep señalada en auditorías

“En el flanco izquierdo se habla de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, no son muchos, pero por lel otro lado sí hay bastantes, pero como ya no hay tapados, porque eso viene de la época del Porfiriato, ya no debe haber tapados, ni dedazo. Todas las prácticas antidemocráticas no deben causarnos ninguna preocupación, es normal”, mencionó en “La Mañanera”.