‘No es cierto, nadie es espiado’... AMLO niega que Sedena espíe a opositores y periodistas; ‘si tienen pruebas que me desmientan’ (video)

En conferencia de prensa mañanera, desde Palacio Nacional , el mandatario aseguró que en su gobierno no se espía y que si alguien tiene pruebas que las presente ante las autoridades competentes.

Esta mañana , el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la compra de un software espía por parte de la Sedena del sistema Pegasus para realizar espionaje en este sexenio a periodistas y opositores a lo que el mandatario respondió que no era cierto.

López Obrador señaló al periodista Ricardo Raphael porque denunció que le realizaron espionaje en este sexenio: “Él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador del país”.

Sobre la compra de la Sedena del sistema Pegasus para realizar espionaje en este sexenio, López Obrador dijo que ‘No es cierto que se espíe a periodistas y opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto (...) si tienen pruebas, que las presenten’, señaló.

Ante denuncias de periodistas y activistas por espionaje, el Presidente acusó a sus adversarios de equipararlo con los que gobernaban anteriormente “y no somos lo mismo”. Señaló a medios de comunicación de atacarlo, como a Animal Político.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Periodistas y activistas alistan denuncia ante FGR por espionaje con Pegasus en el actual sexenio

El mandatario reiteró que en su gobierno no se espía y dijo no es de doble moral como los conservadores.

“No tengo una doble moral, un doble discurso, no soy conservador, mi doctrina no es la hipocresía”: López Obrador al rechazar que su gobierno espíe. No llegamos aquí para ser más de lo mismo, agrega.

Publicidad

El mandatario continuó con su discurso asegurando que en su gobierno no se espía y se habla con la verdad.

“Estoy hablando con la verdad, entonces presenten las pruebas para que me desmientan”, aseguró.

El mandatario dijo que pedirá al Ejército que de información “hoy o mañana, sin ningún problema, no tenemos nada que ocultar, no somos iguales”.

Publicidad

Ante denuncias de periodistas y activistas por espionaje en este sexenio, el presidente López Obrador expresó que él también ha sido espiado con su familia desde los años 80, con Miguel Nazar Haro.