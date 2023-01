‘No es justo que la gente desaparezca’, expresan en despedida de jóvenes en Zacatecas

COLOTLÁN, JAL.- Frente a los féretros de Daniela, Viviana y Paola sus familiares se abrazan para despedirlas, la tambora resuena potente y la gente que las ha velado durante dos días se prepara a recorrer con ellas el camino a la Parroquia de San Luis Obispo y al cementerio, pero antes, el padre de Daniela y Viviana, Daniel Márquez, pide a los presentes seguir con la exigencia de justicia para las tres.

“Hago un llamado a las autoridades para que se pongan a trabajar, que desquiten el sueldo que les pagamos, porque nosotros somos los patrones, ellos no son los patrones, nosotros somos los que les pagamos con nuestros impuestos”, señaló el padre de las jóvenes.

Desde el 25 de diciembre, cuando desaparecieron las jóvenes junto con José, novio de Daniela, las autoridades de Zacatecas no han logrado establecer cómo ocurrieron los hechos y por qué motivo; hasta la noche del sábado, el cuerpo de José no había sido entregado a su familia.

En su mensaje, Daniel Márquez agradeció el apoyo que recibió su familia para encontrar a sus hijas y su sobrina, pero no se olvidó de los demás desaparecidos en la región y llamó a exigir que todos vuelvan a casa.

“Gracias a Dios encontramos a nuestras hijas y gracias a esa situación vamos a tener un lugar donde ir a llorarles, donde ir a rezarles y estar tranquilos espiritual y moralmente por haberlas encontrado. Hay muchas personas desaparecidas en nuestra zona, no de un mes, sino de años y creo que eso no es justo, no es justo que la gente esté desapareciendo nomás porque sí”, denunció.

El último aplauso para dejarlas reposar también se convirtió en otro llamado a la unidad del pueblo: “¡Arriba Paola! ¡Arriba Viviana! ¡Arriba Daniela! ¡Ni una más, por nuestras familias, ni una más!”, gritaron.