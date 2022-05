‘No fue un desliz, así pienso’; recalca AMLO su postura en ‘proteger la vida de los delincuentes’

“ ¡No, así pienso!”. Hay quienes pensamos que no somos malos por naturaleza , son las circunstancias las que nos llevan a actuar de esa forma”, agregó, en el minuto 1:12:25.

Luego de recibir fuertes críticas por políticos y usuarios en redes sociales, el día de hoy, lunes 16 de mayo, en su conferencia de prensa matutina, refirió que estos comentarios no fueron un error o desliz , que él, efectivamente, piensa de esa manera .

Asimismo, recordó que el gobernador de Texas, Greg Abbott, se burló de su “estrategia de seguridad” de “abrazos, no balazos”, no obstante, no le genera problema que la gente de se mofe de su lema, pues lo seguirá defendiendo.