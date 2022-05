Defiende AMLO desde NL su estrategia “abrazos, no balazos”; dice que no le importa que se rían de ella

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le importa que se rían de su estrategia de “abrazos, no balazos”, pues afirmó que su estrategia de seguridad de atender a los más pobres y a los jóvenes está dando resultados sin violar derechos humanos.

“Cuando dije: ‘Abrazos, no balazos’, se rieron, y todavía lo siguen haciendo. No me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, de atender a los jóvenes nos está dando resultado, sin violar derechos humanos.

“Se está avanzando porque les estamos quitando el semillero a la delincuencia, les estamos quitando a los jóvenes. ¿Hasta dónde estábamos? ¿Hasta dónde habíamos llegado? A decir: ‘Ahí están los halconcitos’, pero ¿qué hacíamos para que no hubiera halconcitos?”, expresó.

Acompañado por el gobernador Samuel García y por su gabinete de Seguridad, el presidente López Obrador manifestó que si se atiende a la juventud, si aumenta el salario, si hay empleo y hay bienestar y “si fortalecemos valores, claro que vamos a ir serenando a la sociedad y avanzando”.