‘No queremos participar en eso’, así se desinvita AMLO de la cumbre APEC por mala relación con Perú

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó asistir a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a realizarse del 15 al 17 de noviembre en San Francisco, Estados Unidos, pero que será presidida por Perú, país con el cual tiene un conflicto diplomático.

El mandatario dijo esta mañana que declinará a la invitación que le hizo Joe Bide, presidente de EU, porque no tiene bien buena relación con Perú.

“No voy a asistir a la (cumbre) de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú, es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso, con todo respeto, (aunque) me mandó invitar el presidente Joe Biden”, refirió en a conferencia de prensa.

El conflicto con Perú se debe a que el presidente mexicano no reconoce como legítimo al gobierno de Dina Boluarte luego de que su antecesor, Pedro Castillo, fue depuesto y encarcelado.

Incluso en febrero de este año, tras finalizar el periodo de México al frente de la Alianza del Pacífico, Obrador se negó a realizar el trámite oficial pata entregar a Perú la presidencia de la alianza: “No quiero entregar a un gobierno que considero espurio. No quiero legitimar un golpe de estado”.

Por ello, este tema tuvo que ser resuelto de forma burocrática: México transfirió la presidencia de la Alianza del Pacífico a Chile y este a Perú. Sin embargo, el conflicto entre este país y el gobierno de López Obrador continúa.