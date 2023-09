‘No queremos una majadería’... AMLO evitará el espacio aéreo de Perú en su ruta hacia Chile

Durante su mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador indicó que buscará cuidar la investidura presidencial y evitarse ‘líos’ con Perú , país que lo declaró como persona non grata en mayo pasado luego de que desconoció a Dina Boluarte como presidenta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, con la intención de evitar una “majadería”, durante su viaje a Chile y Colombia, su vuelo no pasará por el espacio aéreo de Perú.

“Como no queremos que nos hagan una majadería porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile”, dijo el presidente.

Añadió que no quiere que “solicitemos el paso y nos lo niegan, pero qué necesidad. Es mejor actuar de manera precavida y así no nos metemos en líos con nadie, ni tampoco ponemos en aprietos a la autoridad en Perú, es mejor dar la vuelta”, detalló.

Señaló que de esta forma se evitará una confrontación y que su investidura y el país se vean envueltos en un escándalo.

EL ITINERARIO DE AMLO EN SUDAMÉRICA

El mandatario explicó que el próximo viernes saldrá de la Ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea y lo acompañarán los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena; y de la Marina, José Rafael Ojeda.

“Vamos a llegar en la noche a Chile, descansamos en Santiago, al día siguiente tenemos una reunión con el presidente (Gabriel) Boric, posteriormente va a haber una reunión con todos los que estuvieron en México durante el exilio”, indicó.

“Al día siguiente es el acto oficial de los 50 años del golpe de Estado y de las circunstancias que llevaron a la perdida de la vida del presidente (Salvador) Allende, que lo admiro mucho porque siempre buscó la transformación por la vía pacífica y fue víctima de canallas”, acotó.

“Luego del día 11 ya llegamos, es el vuelo más pesado” porque será un vuelo directo a la Ciudad de México.

AMLO FUE DECLARADO PERSONA NON GRATA EN PERÚ

Cabe recordar que López Obrador, fue declarado como persona non grata en Perú, esto tras el apoyo al ex presidente sudamericano Pedro Castillo, quien se encuentra encarcelado al fallar en un intento de golpe de estado el pasado 7 de diciembre del 2022.

En defensa de Pedro Castillo, el pasado 15 de mayo el presidente de la República mexicana, no dudo en criticar a Dina Boluarte, actual presidenta del Perú, por sus represiones hacia el exmandatario, llamándole “Usurpadora”.

Para López Obrador, la actual mandataria peruana obtuvo su cargo ilegalmente después de la tercera destitución en contra del entonces dirigente Pedro Castillo, quien fuese arrestado el 7 de diciembre del 2022.

Al momento de la detención, Dina Boluarte fue proclamada presidenta de Perú, aunque contestada por el Controlador General de la República quien había descubierto que Boluarte había trabajado en una empresa privada al mismo tiempo en que era funcionaria pública, situación que se castiga por las leyes peruanas.

La locución latina “persona non grata”, se refiere literalmente a alguien que no es bienvenido. En los códigos de la diplomacia, la fórmula se emplea a menudo por un Estado para obligar a otro, sin expresar sus razones, a repatriar a uno de sus agentes, un embajador o cónsul, por ejemplo. La expresión aparece en el español desde por lo menos el siglo XIX.