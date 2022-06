‘No somos iguales; mi gobierno combatió delincuencia’, dice Calderón a AMLO

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario señaló que su gobierno no está ligado al crimen organizado, recalcando “no so Felipe Calderón”.

“¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no sólo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él. Pero hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, es de sabios cambiar de opinión y la verdad nos hará libres, la verdad”, dijo AMLO.

Mientras, el ex jefe de estado, quien gobernó del 2006 a 2012, respondió en redes sociales a las críticas del actual presidente mexicano.

“En mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas. La seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad. Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen. No, no somos iguales. Bendito sea Dios”, sentenció, apenas horas más tarde después de la “mañanera”.

