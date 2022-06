‘Son adversarios, no enemigos’ afirmó AMLO sobre Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto

“ Quiero comentar de que nosotros no tenemos enemigos, no es mi enemigo el expresidente Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, ni el expresidente Fox, ni el expresidente Zedillo, ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos ”, expresó AMLO durante su conferencia matutina .

SALINAS Y LOS BIENES DE LA NACIÓN

López Obrador acusó que Salinas de Gortari entregó los bienes de la nación -como empresas públicas, bancos, minas, tierras ejidales- a particulares; a quienes llamó como sus allegados.

“Porque quiso construir crear una nueva oligarquía, un grupo compacto. Cómo unos cuantos, una minoría se hizo inmensamente rica mientras se empobreció a la mayoría del pueblo”, declaró AMLO sobre Carlos Salinas.

ZEDILLO, FOBAPROA

Para el caso de Zedillo, el Presidente de México reprochó que con la crisis económica en su sexenio se haya rescatado “a los de arriba” con el Fobaproa, en lugar de lo más pobres y a los pequeños comerciantes.

FOX CON SUS PROMESAS DE CAMBIO

El mandatario federal acusó a Vicente Fox de haber engañado a los mexicanos con un cambio “y siguió con lo mismo”; también señaló el haber encabezado el operativo del supuesto fraude electoral de 2006 “cuando nos roban la Presidencia de la República”.

GUERRA CONTRA EL NARCO DE CALDERÓN

Señaló a Felipe Calderón de haber impulsado la guerra contra el narcotráfico; de tener como secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, quién está recluido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

“Pero de ahí a que yo les tengo odio, no, no , no. Si me encontrará yo a Calderón, me encontrara yo a Salinas, a lo mejor lo saludaría, a lo mejor no, no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente, pero en lo personal es otra cosa”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO saludaría de nuevo a la mamá de ‘El Chapo’ sin ‘ningún problema de conciencia’

¿Y PEÑA NIETO?

En cuanto al caso de Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo Federal solo señaló por la corrupción durante su sexenio.

(Con información de El Universal)