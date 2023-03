‘No vamos a permitir que intervengan fuerza armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio’: AMLO (video)

Esta mañana, durante su conferencia de prensa mañanera transmitida desde el llamado “búnker” que mandó construir Genero García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno no va a permitir intervenga ningún gobierno extranjero mucho menos fuerzas armadas en nuestro territorio.

El mandatario federal mencionó que uno de los coordinadores del partido republicano planteó una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México, para el combate al narcotráfico, en especial para evitar que llegue de México a Estados Unidos el fentanilo. Al respecto, expresó: “Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos, que intervengan fuerzas armadas en nuestro territorio”.

El mandatario anunció que desde hoy impartirán una campaña de información a los mexicanos e hispanos que viven y trabajan en Estados Unidos, para que comprendan que la iniciativa de los republicanos en una ofensa al país.

“Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto [...] lo que dijo ayer este senador, no lo permitimos, porque México se respeta”.

Ya anteriormente, López Obrador calificó como un acto propagandístico y ánimos intervencionistas a la propuesta de algunos legisladores del partido Republicano de Estados Unidos para que el ejército de ese país combata a nueve cárteles del narcotráfico que operan en México.

El mandatario federal citó un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que el 27 de febrero presentó al Congreso de aquel país sobre la intervención de grupos de terrorismo en diversos países y donde de acuerdo al gobierno mexicano se descartó que hayan infiltrado a las organizaciones criminales de la droga.

López Obrador criticó la “manía” y “mala costumbre” de EU de “considerarse el gobierno del mundo” e interferir en asuntos que conciernen internamente a los países.

“Pero todavía es peor que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país. O sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego, es pura propaganda. Sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente, soberano”, expresó

La propuesta que desató la molestia de López Obrador, bautizada como Resolución 18, fue promovida por los congresistas Dan Crenshaw y Mike Waltz, dos antiguos miembros de las Fuerzas Armadas de EE UU y ambos senadores del conservador Partido Republicano.

El documento argumenta que el fentanilo mata en promedio a 80 mil ciudadanos estadounidenses al año y que es la principal causa de muerte entre hombres de 18 a 45 años. Precisa que los cárteles mexicanos son responsables del tráfico de la droga hacia EU, así como de precursores y sustancias relacionadas.

La Resolución 18 expone además un listado de eventos de violencia en los que han estado implicados los cárteles y que, según la iniciativa, provocan inestabilidad en la frontera con México.

“Los cárteles regularmente intimidan, asaltan, secuestran, torturan y asesinan a elementos de las fuerzas de seguridad mexicanos”, dice. El documento menciona explícitamente a los Cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, de Los Zetas, del Noreste, de Juárez, de Tijuana, de los Beltrán Leyva y de Los Caballeros Templarios (o La Familia Michoacana).