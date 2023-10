Ordenan a INM transparentar gastos de estaciones habilitadas para migrantes

CDMX.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Instituto Nacional de Migración (INM) que de a conocer el gasto de cada una de las estaciones migratorias o espacios que han habilitado para atender a la comunidad, con periodo de 2018 a 2023.

El Comisionado Adrián Alcalá Méndez fue el encargado de presentar el asunto ante el Pleno y en su exposición subrayó que el Estado mexicano debe de brindar certeza a la ciudadanía sobre estas operaciones.

La información solicitada está directamente relacionada con la rendición de cuentas y permite tener un acercamiento a la utilización de recursos y el grado de cumplimiento de objetivos, mencionó.

“Esta resolución muestra la importancia de dar a conocer el ejercicio de los recursos públicos, en los términos que establece la propia Constitución; además, tiene un impacto directo en las personas que se encuentran en una circunstancia que les pone en una situación de vulnerabilidad como es la migración”, manifestó.

La migración es un fenómeno que impacta tanto el ambiente político, social y económico de cualquier nación, explicó el comisionado y señaló que en muchas ocasiones también se relaciona con el tema de seguridad.

“Una vez más, podemos observar que el derecho a la información es una pieza clave, fundamental, nodal, para el ejercicio de otros derechos, ya que con éste se abre la posibilidad de identificar problemáticas para así diseñar y poner en marcha estrategias o políticas de solución a este fenómeno, siempre respetando los derechos humanos de las personas migrantes”, remarcó el funcionario.

Una persona presentó un recurso de revisión ante el INAI debido a su inconformidad con la respuesta del sujeto obligado que señaló que no cuenta con un documento con las características que piden.

El INM indicó que únicamente se le autorizan recursos destinados a servicios profesionales y en cuanto a los gastos operativos los sustenta con ingresos excedentes por el pago de derechos de servicios migratorios.

El Comisionado Adrián Alcalá mencionó que en solicitudes de información diversas, el instituto ha proporcionado el gasto ejercido para la atención, operación y funcionamiento de las estaciones migratorias.

“Por eso, no es posible validar la respuesta que otorgó el ente público hoy recurrido, ya que se cuenta con evidencia suficiente, que apunta a que el sujeto obligado posee mayor información a la que, de una manera parca, entregó al particular, por lo cual se determinó que lo proporcionado no atiende a los intereses de la persona hoy recurrente”, añadió.

En este sentido, el INAI ordenó al INM que realice una búsqueda exhaustiva de la información sobre el gasto de cada una de las estaciones migratorias, estancias provisionales y lugares habilitados para alojar de manera temporal a personas extranjeras.