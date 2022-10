Organizaciones mexicanas exigen vacuna contra viruela del mono

Ante el incremento de casos de viruela del mono en México, organizaciones civiles a favor de los derechos sexuales de la comunidad LGBTTTIQ+ protestaron frente al edificio del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) para exigir la compra y aprobación inmediata de la vacuna para prevenir el virus.

“En Chile empezaron a vacunar ayer; en Perú, la semana pasada y la próxima comienzan a aplicarlas en Brasil, pero acá en México sigue atorado el proceso. Este gobierno no es aliado de la comunidad aunque nos hagan creer lo contrario”, aseguró Alain Pinzón, director de VIHve Libre.

Al último corte, realizado el 17 de octubre, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que se han confirmado dos mil 468 contagios de viruela símica en el país, pero los colectivos denuncian un subregistro pues ellos tienen un conteo de casi 4 mil.

Pese a que líderes de colectivos a favor de la salud sexual de la comunidad LGBTTTIQ+ y personas que portaron el virus sostuvieron reuniones con líderes de la Cámara de diputados y de senadores, no han obtenido respuesta clara ante su petición de legislar a favor de la compra de los biológicos.

“Si Hugo López Gatell no tiene dinero pues que nos diga. Si no quiere comprarla, también que nos diga, pero que dé la cara porque en ese caso se trata de homofobia institucional”, añadió Alain Pinzón.

Con la pinta de esténciles con las frases: “¡Vacuna ya!”, “Exigimos vacuna” y “Alto al monkey por”, intervinieron el inmueble ubicado sobre Avenida Patriotismo mientras exigían una reunión con el Dr. Ruy López Riadura, director general de la institución.

Asimismo, realizaron el cierre simbólico de las oficinas tapizando la entrada con imágenes de casi dos metros de largo de dos monos tristes.

“Si no se nos da pronta respuesta seguiremos cerrando calles, edificios institucionales y haciendo ruido no solo en la ciudad, sino en todos los estados del país porque la viruela del mono se está diseminando sin control, pero el gobierno no hace nada”, indicó el activista.