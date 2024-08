Los 10 cruceros de Saltillo más peligrosos con más accidentes viales; periférico LEA acapara casos

Según los resultados, el punto con más siniestralidad en Saltillo es la Carretera Saltillo-Matamoros a la altura de El Paraíso con 546, número que coloca al cruce en el sexto lugar con más accidentes a nivel nacional.

A este le sigue el cruce de LEA con el bulevar Venustiano Carranza con 101 y el bulevar Venustiano Carranza con la calle Canadá con 84.

En cuarto lugar, se ubicó el Periférico LEA entre la calle Establo y el bulevar Fundadores con 71, seguido de V. Carranza en el cruce con Humberto Hinojosa con 69.

En el lugar número seis se ubicó el Periférico LEA en su cruce con Isidro López con 67, mismo número del cruce de LEA con Jesús Valdez Sánchez.

El cruce de Luis Echeverría con Pérez Treviño acumuló 58 siniestros, a los que le siguieron los 57 registrados en el cruce de Luis Echeverría y Paseo de la Reforma.

Al norte de la ciudad, el crucero de los bulevares José Musa de León y Moctezuma con 54 siniestros fue el décimo lugar.

Fuentes Mata también aclaró que las estadísticas publicadas por AXA Seguros no solo tomaron en cuenta choques vehiculares, sino también atropellamientos de personas y ciclistas.

“Sabemos que estos datos no son el 100 por ciento, no es todo el universo, pero sí nos ayuda a acercarnos a una realidad y el tener datos nos acerca a ello. Si no los tenemos, si no los identificamos, simplemente vamos a decir ‘están ocurriendo accidentes’. Eso es precisamente lo que se quiere lograr con esto, visualizar y poder identificar qué están ocurriendo, dónde están ocurriendo y por qué”, aclaró Camila Fuentes.

SALTILLO TOP 11 EN ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD

El documento publicado por las organizaciones civiles permitió conocer que dentro de las ciudades donde se encuentran los 50 cruces más peligrosos, la tasa de siniestralidad de Saltillo es el décimo primero más alto.

Dicha tasa de siniestralidad se calculó tomando en cuenta el número de siniestros por cada 100 mil habitantes, número que fue de 0.7 en el caso de la capital de Coahuila.

La cifra fue mayor a la reportada en otras ciudades con mayor número de habitantes, como es el caso de Monterrey, Guadalajara, Zapopan, Naucalpan, Aguascalientes, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

La tasa más alta se registró en Tehuacán, en Puebla, con 2.9 siniestros, seguido de Cuauhtémoc de la CDMX con 2.3, Ensenada con 1.8, Chihuahua con 1.7, Álvaro Obregón con 1.5 y Durango con 1.3.

‘NOS GUSTARÍA EMPEZAR UNA DISCUSIÓN’

La directora de Trascender Saltillo comentó que a partir de la publicación de los datos, se busca posicionar de manera más exhaustiva la problemática de los incidentes viales en la capital coahuilense.

“Nos gustaría empezar una discusión pública, que podamos hablarlo más entre la ciudadanía, el hecho de que estén ocurriendo los accidentes viales es algo a lo que tenemos que poner atención. Podemos promoverlo desde nuestros espacios en la academia, si conocemos algún tomador de decisiones, platicarle acerca de esta herramienta, porque al fin y al cabo es para un bien común en general, que es que todos podamos movernos con seguridad en la ciudad”, mencionó.

Explicó que Estrategia Misión Cero es una estrategia a nivel nacional en la cual se integran diferentes colectivos, organizaciones con el objetivo de reducir las muertes viales a cero, por lo que en Coahuila hay dos integradas organizaciones integradas a la misma, Ruedas del Desierto y Trascender Saltillo.

Respecto a los datos obtenidos, Fuentes Mata comentó que el objetivo de este análisis es contribuir a reducir un 50 por ciento las muertes viales, meta que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) para 2030.

Fuentes aclaró que el reconocimiento de los datos es solo un primer paso para después dar paso a otras investigaciones que se apoyen de la misma herramienta.

“Hay que ver qué adecuaciones viales hay, hay que ver cuál es la conducta que tenemos nosotros como usuarios, como peatones, como ciclistas o como conductores dentro de este espacio”, señaló la activista.