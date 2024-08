Cuándo peleará el boxeador mexicano, Marco Verde, por la medalla de oro en contra de Asadkhuja Muydinkhujaev

EL COMBATE POR EL ORO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS PARIS 2024: FECHA Y HORARIO

Con la medalla de plata ya asegurada, Marco Verde se prepara para el combate más importante de su carrera. El próximo viernes 9 de agosto, a las 1:30 PM, pisará nuevamente el emblemático Roland Garros para enfrentar al uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev.

Este rival de gran calidad y pegada ha sido un contrincante recurrente para Verde en la categoría de -71 kg, lo que promete un enfrentamiento electrizante.

MARCO VERDE, UN TALENTO NACIDO DEL BEISBOL

Marco Verde Álvarez nació para ser una figura en el deporte, aunque no siempre estuvo destinado al boxeo. Antes de su incursión en los guantes, Verde pasó gran parte de su infancia y adolescencia jugando beisbol. “Duré como siete u ocho años jugando beisbol. No me imaginaba ser boxeador. Yo nada más lo veía en la tele, porque como mi papá antes era boxeador, nunca me lo inculcó, nunca quiso. Prefirió que fuera beisbolista, pero un día me llevó (a ver box) y simplemente lo elegí. Creo que sentía que esto era lo que debía hacer”, recordó el joven pugilista.

TE PUEDE INTERESAR: Las ‘Sirenas Mexicanas’ deslumbran en la rutina libre de natación artística en París 2024

UNA TRAYECTORIA INSPIRADORA

El camino de Marco Verde hacia el boxeo fue casi fortuito, pero desde que decidió tomar los guantes, su progreso ha sido imparable. Su talento, disciplina y dedicación lo han convertido en un referente del boxeo mexicano, y su participación en París 2024 lo ha colocado en el radar internacional.

Al igual que otros atletas mexicanos destacados, como Prisca Awiti, ganadora de medalla de plata en estos mismos juegos, Verde ha demostrado que la combinación de talento innato y arduo trabajo puede llevar a los deportistas a alcanzar grandes logros.

El próximo combate de Marco Verde no solo es crucial para él, sino también para la delegación mexicana, que busca su primera medalla de oro en el boxeo en los Juegos Olímpicos de París, desde Londres 2012. Su enfrentamiento contra Muydinkhujaev será seguido de cerca por millones de aficionados, quienes ven en él una esperanza de gloria para el país.