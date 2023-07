Periodista María Luisa Estrada sufre atentado en Guadalajara

Relató que el sábado 15 de julio por la mañana viajaba en su vehículo en compañía de una familiar suya que es menor de edad y al intentar incorporarse a la avenida Javier Mina un sujeto en una camioneta se le cerró y se escucharon dos detonaciones , sin embargo, en ese momento no se dio cuenta de lo que ocurría porque el agresor siguió de largo.

Estrada, quien publica su trabajo en el medio digital Grillotina Política , que se difunde a través de varias plataformas y redes sociales, denunció que tras el atentado un policía tapatío le advirtió que debía “ bajarle ” a su trabajo; además señaló que en la delegación de la Fiscalía General de la República ( FGR) y el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodista no le brindaron atención adecuada a pesar del riesgo que corre.

El pasado 15 de julio la periodista María Luisa Estrada y una menor que la acompañaba, fueron atacadas a tiros en Guadalajara por un sujeto desconocido; por fortuna ambas resultaron ilesas, pero hasta ahora no han recibido protección por parte de ninguna autoridad municipal, estatal o federal.

“Pero al bajar de la ambulancia se me acercó un elemento de la policía de Guadalajara para darme un mensaje directo y puntual, me dijo que pertenecía al área de violencia contra la mujer y dijo: ‘si te hubieran querido matar te hubieran matado, pero esto fue un mensaje para que le bajes, ya bájale mija’”, afirmo la periodista.

Los agentes la resguardaron y pidieron apoyo para revisar su estado de salud, por lo que llegó una ambulancia y los paramédicos corroboraron que no estuviera herida.

Hernández señaló que tuvo que buscar refugio en otro lado y cuando la gente del Mecanismo de protección la atendió primero le ofrecieron reubicarla y ella aceptó esa medida, sin embargo, al día siguiente le dijeron que solo le entregarían un botón de pánico y que la Guardia Nacional haría rondines por su domicilio.

“Me cambiaron la jugada totalmente y resulta que el Mecanismo de protección a periodistas me quería mandar a RCU Sistemas (empresa ligada a Genaro García Luna y a la que ella ha denunciado públicamente en su trabajo periodístico)”, recordó.

Por ese motivo no aceptó esa protección e insistió en que ella no está dentro del Mecanismo de protección; además reprochó la falta de atención a casos como el suyo, que prácticamente son ignorados por autoridades y medios de comunicación hasta que no ocurre la tragedia, “porque somos los pinches periodistas de provincia”.

Finalmente, denunció que la delegación de la FGR se ha negado a darle una copia de la carpeta de investigación.