AMLO puso como ejemplo a Ciro Gómez Leyva de “manejo” de la información; así contestó el periodista

CIUDAD DE MÉXICO.- Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el “manejo sesgado de la información” que se manipuló en vísperas de las elecciones, y para ilustrarlo presentó un video de las encuestas en las que participó el periodista Ciro Gómez Leyva en el proceso de 2012.

En su conferencia matutina, el presidente comentó: “y después del daño causado: ‘ustedes perdonen, nos equivocamos’”, y comparó la situación con lo que hoy sucede en el caso de Xóchitl Gálvez.

Obrador mostró un video de 2012, en el que Gómez Leyva admitía que la encuesta presidencial que presentó GEA-ISA en los medios de Milenio estaba lejos de los resultados finales de la votación, ya que Enrique Peña Nieto le llevaba 18 puntos a López Obrador, y al final el margen fue de 6.5.

“La supuesta aceptación del error de Ciro y de Milenio es un truco, es una actitud falsaria, hipócrita. ¿Por qué? Imagínense lo que significa más de 100 días informando que Peña Nieto iba por las nubes, lo que implica de propaganda, de manipulación. ¿Y ustedes creen que no sabían lo que estaban haciendo? Claro que sí, fue una estrategia perversa para beneficiar a un candidato y a un partido”, aseguró el presidente.

También culpó de la diferencia de 6,5 puntos que ganó el candidato del PRI en ese momento al fraude en la asignación de miles de millones de pesos para comprar votos.

“¿Pruebas? Ahí está en la cárcel el director de Pemex (Emilio Lozoya), que recibía dinero para la campaña de Peña Nieto. Además, su confesión de cómo repartía dinero a políticos y a periodistas.”

Curiosamente, señala, ahora repiten la misma estrategia con una nueva investigación que ha sido publicada en el programa de Ciro Gómez Leyva.

“De casualidad la vi en la tarde, con Pepe Cárdenas, y seguramente pasó y paseó por toda la programación; ese es el nado sincronizado”.

Advirtió a la población “que se cuiden de todas esas campañas falsas y de todos esos medios y periodistas que no tienen ética, que no son honestos; que desde luego los escuchen, pero que actúen de manera precavida, que no se dejen manipular”.