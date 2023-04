‘Poco o nada ha servido el INAI para evitar la corrupción’, dice Adán Augusto López

Apenas el día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador también arremetió en contra del INAI, reiterando que “no sirve para nada”.

“Yo siempre he sostenido lo mismo, si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que este instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada”, dijo durante su conferencia matutina.