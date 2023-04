‘El fentanilo es un problema importado, no nace en México’: López-Gatell

‘Es muy importante el enfoque preventivo, porque entre más temprana se reconozca la adicción, será más fácil recuperarse”.

Agrega que el fentanilo es un medicamento diseñado para aliviar el dolor intenso que puede ocurrir en una operación, o una cirugía, o una enfermedad muy avanzada, como el cáncer con metástasis.

Añade que es una sustancia que químicamente se asemeja la morfina y a su vez proviene de la goma de opio que proviene de las semillas de la amapola desde el siglo XV1I y desde el siglo XX se produce artificialmente.

Apunta que el fentanilo es 100 veces más poderoso que la morfina para aliviar el dolor y 50 veces más que la heroína, pero junto con esa efectividad en reducir el dolor, está el potencial de ser adictiva en una proporción semejante. El uso médico de este producto en buena medida contribuyó a la adicción social de estas sustancias que médicamente se llaman opioides.

“Más de 61 millones de personas en el mundo consumieron opioides en 2020. No se compara el enorme problema de salud pública que tiene Estados Unidos con el fentanilo y los opioides frente a México, porque la epidemia de fentanilo es importada”.

Agrega que en México no se produce el fentanilo, sino que se produce por precursores que no se fabrican en México, se hacen en otros lugares, incluidos Estados Unidos, y hay rutas de fentanilo, externas al país, por lo que es un problema importado. Ya que hoy por hoy, no es un problema grande de salud pública.

Y se busca la cooperación con Estados Unidos, por su problema de consumo y fabricación de fentanilo.