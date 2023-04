Preside papa Francisco misa de Domingo de Ramos, tras ser hospitalizado

TE PUEDE INTERESAR: “Sigo vivo” bromea el papa Francisco tras ser dado del Hospital Gemelli en Roma

Además, meditó con la frase “Dios mío ¿por qué me has abandonado?”, lamentando que “hoy hay tantos ‘cristos abandonados’. Pueblos enteros explotados y abandonados a su suerte; pobres que viven en los cruces de nuestras calles, con quienes no nos atrevemos a cruzar la mirada; migrantes que ya no son rostros sino números; presos rechazados, personas catalogadas como problemas“, durante la misa.

Aún convaleciente se presentó en la Plaza de San Pedro a bordo de un vehículo descapotado, para ser llevado al obelisco central para bendecir los ramos de los fieles. Francisco bajó del coche por su propio pie y después recorrió pocos metros para la bendición, ayudado del bastón por sus problemas de rodilla.