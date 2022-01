‘Puro bla, bla, bla’: Loret de Mola exhibe que el Banco del Bienestar de AMLO gastó 50 mil millones... ¡y no existe!

El periodista dijo que solo operan 20 sucursales de las mil 100 que supuestamente opera el Gobierno Federal, y otras 250 que eran de Bansefi y fueron absorbidas por la 4T.

Loret consideró al Banco del Bienestar como un capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador pues este solo consume dinero pero técnicamente ‘no existe’, esto por la inactividad de sus sucursales, instaladas en varios puntos de la República Mexicana.

“El banco no existe pero ya van tres directores. Acaban de correr a la última en medio de sospechas de corrupción. E incluso con la ayuda de emergencia del Ejército, sólo han construido mil 100 sucursales que no son sucursales porque es el puro cascarón: no tienen cajeros automáticos, no hay sistema, no hay equipos, no hay personal. Muchas de ellas en sitios remotos, inaccesibles para los eventuales clientes, y sin servicios básicos de agua, luz, drenaje, al grado que están evaluando instalarles plantas de luz que funcionan con gasolina (sale más barato que pedirle a CFE el tendido de postes y cables), hacer fosas sépticas en vez de drenaje y usar tinacos almacenadores de agua suministrada con pipas”.

“No dude usted que como respuesta a esta columna el Gobierno muestre fotografías de alguna sucursal del Banco del Bienestar operando sin contratiempos. Será una más de sus mentiras. En realidad, sólo hay 20 –sí, leyó usted bien: 20– sucursales que funcionan y a estas se suman las 250 de Bansefi que venían del gobierno de Peña Nieto y que fueron absorbidas por el Banco del Bienestar. O sea que el Gobierno puede decir que ya hizo 300 sucursales, peros será mentira: prometió 2 mil 700, ha hecho 20 y le cambió el nombre a 250”, publicó el periodista.