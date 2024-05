¿Qué pasó? Debate a alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León tuvo momentos incómodos

Las propuestas del debate a la alcaldía del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), fueron opacadas por polémicas protagonizadas por dos candidatos por la Presidencia Municipal. El opulento municipio de Nuevo León es disputado por ocho candidatos: Lorenia Canavati con Movimiento Ciudadano; Mauricio Fernández Garza, quien ya fue Presidente Municipal, con Partido Acción Nacional (PAN); Vivianne Clariond como candidata independiente; Paulina Flores Cantú, candidata del Partido Morena; Javier González Jiménez siendo candidato del Partido VIDA, Nuevo León; Martha Alicia Carranza Hernández como candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Margarita Quiroz Navarro, candidata del Partido del Trabajo (PT), así como María del Pilar Morales Somohano, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien no estuvo presente en el debate. Este domingo, en punto de las 17:00 horas, se llevó a cabo el primer encuentro entre los aspirantes que aparecerán en las boletas de dicho municipio el próximo 2 de junio. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué son las ‘calacas chidas’, la playera y meme que se relacionó con Morena y que protagonizó el segundo debate presidencial? Por seis años, dos administraciones, los sampetrinos eligieron la opción de un candidato independiente para su gobierno, luego de años bajo administraciones panistas.

CANDIDATO SE VA Mauricio Fernández, candidato del PAN por San Pedro, abandonó abruptamente el foro del IEEPCNL a menos de 30 minutos de haber iniciado el debate, luego de intercambiar acusaciones con Lorenia Canavati, candidata de MC, durante el bloque de seguridad. Fernández inició su intervención abordando la problemática de seguridad en el municipio, al aclarar que aproximadamente 20 grupos criminales operan dentro y criticando la gestión de seguridad del actual alcalde Miguel Treviño, señalando la retirada de las fuerzas federales. “Hay cerca de 20 grupos criminales trabajando en San Pedro Garza García, y créame que nadie sabe la lista, y sé lo que está pasando y ya lo arreglamos hace 15 años y que volverlo arreglar, pero no es novedad, simplemente se nos está contaminado y es un problema nacional el que estamos viviendo nada más que ahora les gustó para venir a San Pedro”, señaló Fernández en su intervención. Sin embargo, la situación escaló cuando Canavati contraatacó a Fernández con una acusación directa, al afirmar que el panista había pactado con el crimen organizado durante sus administraciones. Destacó que, de acuerdo con grabaciones y reportajes periodísticos, afirmó, “lo que hiciste fue el problema no la solución, no juegues con los sampetrinos, San Pedro necesita orden, inteligencia y coordinación a diferencia de Mauricio que no puede hacer esto, yo sí puedo”.

Comentarios a los que Fernández contraatacó para calificar a Canavati de desinformada y en un momento de frustración, abandonó la sala donde se desarrollaba el debate no sin antes intercambiar palabras con el moderador. "Perdón, ¡perdón! Yo me voy, yo vine aquí a un debate, no a estar escuchando estupideces de una señora que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Yo me retiro con mucho respeto, pero no es posible que no sepan ni de los temas", dijo antes de retirarse, y que el moderador señalara que debía continuar con lo programado.

La acción del candidato panista fue seguida por una publicación en redes sociales, donde expresó su último comentario antes de retirarse, “no vine a recibir insultos ni desprestigios, vine a debatir”; y tachó a Canavati de tener “mucha inmoralidad” por acusarla de delitos federales de hace 15 años sin pruebas; “francamente no me podía quedar callado y como no había ningún derecho de réplica pues me fui”. En otra publicación posterior, Fernández agregó que “la principal condición para poder debatir es tener respeto. No estoy de acuerdo que con tanta ligereza y facilidad vengan a insultar, mentir y desprestigiar, yo no voy a perder mi tiempo ni el de los ciudadanos”.

Fernández expresó su indignación por las acusaciones que consideró infundadas y dañinas a su reputación, aseverando su disposición a buscar justicia a través de los medios legales disponibles. Dejando en claro su plan de acción: "Una demanda judicial, electoral... ¡todo lo que se pueda!". CANDIDATA 'SE PONE NERVIOSA' Por otro lado, en redes sociales también se viralizó la intervención de Margarita Quiroz, candidata del Partido del Trabajo (PT) por la alcaldía de San Pedro Garza García, quien protagonizó un momento bochornoso. Pues la petitsta fue delatada por el nerviosismo y cometió varios errores al articular su propuesta sobre contaminación y crisis ambiental.

Quiroz articuló algunas frases, pero su nerviosismo fue evidente, “los árboles tienen [...] nos ayudan [...] es el pulmón del medio ambiente, y yo supongo que es importante que enfaticemos en los árboles para que podamos así llevar a cabo una contienda de siconcientización (sic) a los demás... perdón, me estoy abrumando”, dijo. El fragmento de la intervención de la candidata petista por San Pedro se volvió viral en redes sociales, desatando reacciones varias entre internautas en Internet.

