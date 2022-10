¡Que siempre sí! Layda Sansores sí revelará información de Ricardo Monreal en el ‘Martes del Jaguar’

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dijo que siempre sí compartirá información hackeada del senador Ricardo Monreal.

Recordemos que hace unas horas la morenista declinó revelar las filtraciones a las que tuvo acceso del senador Ricardo Monreal, su compañero de partido-

A través de sus redes sociales, la morenista escribió: “Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior”.