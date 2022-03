¿Quién era Brent Renaud? El periodista que fue asesinado en ataque de Rusia a Ucrania

Durante las últimas horas trascendió la muerte del periodista y documentalista estadounidense Brent Renaud, luego de recibir disparos de tropas rusas, así lo denunciaron autoridades de Ucrania.

Los “invasores matan cínicamente incluso a los periodistas de los medios internacionales que intentan mostrar la verdad sobre las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania”, dijo el jefe de policía de Irpen, una localidad ubicada al oeste de Kiev, Andriy Nebitov.

Identificado en un primer momento como corresponsal de The New York Times, para después ser desmentido por el propio medio de comunicación, Renaud de 51 años es el primer periodista que oficialmente muere durante la guerra entre Rusia y Ucrania.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan que tropas de Rusia asesinaron a periodista estadunidense en Ucrania; hay otro comunicador herido

¿QUIÉN ERA BRENT RENAUD?

Brent Renaud, junto a su hermano Craig, se desempeñaba como periodista y documentalista. Aunque al momento de su muerte no se desempeñaba como reportero de The New York Times, el medio estadounidense reconoció que trabajó para este en años previos.

En 2015 fue la última vez que el periodista colaboró para el medio de comunicación estadounidense, formó parte del equipo enviado a Ucrania, año en que Rusia anexó Crimea.

El trabajo de Brent, junto a su hermano, le hizo ser acreedor de un premio Peabody, entregado a trabajos audiovisuales en Estados Unidos, por su reportaje en Vice “Last Chance High”, sobre una escuela que atiende a jóvenes con trastornos emocionales severos. Sobre esta línea, Brent Renaud dirigió los próximos trabajos en su carrera.