¿Racismo? Santiago Creel acusa a AMLO de discriminarlo por ser blanco

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y aspirante a la presidencia de Frente Amplio por México, Santiago Creel Miranda, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar campañas en su contra, específicamente, atacándolo por su origen, color de piel y ojos, llamándolo “discriminación a la inversa”.

Durante una conferencia de prensa en San Lázaro, el legislador panista reviró que, pese a los llamados del Instituto Acción Nacional (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), AMLO seguirá lanzando comentarios desde el Palacio Nacional en contra de él y de la oposición.

“En las mañaneras yo he sido objeto de infundios, de ataques no solo a mí, sino también contra mi familia, por mi origen, por el color de mi piel, el color de mis ojos, porque es una discriminación inversa lo que él hace, porque aquí no todos somos iguales, el pueblo es de él y los demás ni a pueblo llegamos”, argumentó.