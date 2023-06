Disfruta, juega y aprende: El espectáculo del drag

Hace poco, en una comida familiar y sin que tocara el tema, salió a la conversación el humor de La Burrita Burrona, artista drag regia que llegó a patear jaulas de un espectáculo que ya se ganó un lugar en el mainstream. Sentí personal esa pequeña victoria del posicionamiento de una drag entre heterosexuales. Mis capacidades poco tienen que ver con el escenario, pero me considero ferviente admirador y testigo del crecimiento y consolidación de esta cultura en la ciudad.

Con la caída de las monarquías, las burguesías en el poder arrasaron con todos los excesos de la corona y, con ello, los adornos en la vestimenta masculina —el machismo fue asignado como administrador—, pero de nuevo las disidencias cobijaron a las diversidades con la creación de bares conocidos como “molly houses” o “casas de maricas”. Aquí, además de ofrecer un refugio a los parroquianos no heterosexuales , también ofrecían espectáculos que jugaban con el género y criticaban el status quo. Cabe recordar que, en esa época, en Inglaterra, como en la mayor parte de las civilizaciones, vivir de una forma diferente a la heterosexual se pagaba con la muerte.

El origen más aceptado de esta manifestación está en el teatro isabelino, en el siglo XVI. En Inglaterra, se consideraba herejía que las mujeres pisaran un escenario , pero los personajes femeninos eran necesarios en las historias, por lo que los interpretaban hombres caracterizados. Ahí se creó el término: drag, que en inglés lo relacionan con “dress as a girl (vestido como mujer)”. Pensando que de esta época data el clásico Romeo y Julieta, tendríamos que imaginarnos a Julieta un poco más corpulenta que la Claire Danes de Baz Luhrmann.

Si lo pensamos, el drag sigue siendo lo mismo que entonces: un reto artístico contra el género, una cachetada con guante de lentejuela al machismo, per o el último ingrediente para la revolución llegó hasta los 60’s y explotó en los 80’s: la estética.

Aterrizando en nuestro país, porque afortunadamente no solo imitamos snobidades , estas casas también proliferaron en Ciudad de México, el conocido caso del yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier, y la caricatura de Posadas “41 maricones” lo confirman.

Tal vez inspirados por el “fake it’til you make it (Fíngelo hasta que lo logres)” que llevó a la cumbre a Truman Capote o Andy Warhol, célebres norteamericanos por inventarse y con ello hacerse un lugar en la historia, los vogueros jugaban como niños que juegan a la oficina o a la pasarela. Hacían como que eran un ejecutivo heteronormado que ganaba millones en Wall Street y que no lo juzgaban por lo que hacía latir su corazón, pero también se convertían en Diana Ross o Naomi Campbell; después de todo, la esperanza vive mientras alguien logre colarse en la élite.

Inicialmente, el objetivo de este baile era imitar las poses de las modelos que aparecían en Vogue, revista que en aquellas épocas marcó un estilo de vida con los cánones de Diana Vreeland y, desde entonces, Anna Wintour. El objetivo era tratar de imitar a la blanquitud que se plasmaba en esas páginas.

Los concursos, como se siguen haciendo hasta la fecha, son en forma de pasarela. Los contendientes tienen que bailar haciendo poses y llevar un atuendo adecuado a la categoría en la que concursaban; la más peleada era Realness, en la que debían parecer mujeres adineradas. Con vestidos hechos con cortinas, cosas prestadas, incluso robadas, los concursantes eran premiados por ser ellos mismos, disociándose de los juicios de la realidad y su opresión.