‘Que investigue a sus hijos como a mí’... Xóchitl Gálvez se lanza contra AMLO tras revelación de contratos

En un nuevo episodio de la tensa confrontación entre Xóchitl Gálvez Ruiz y el presidente Andrés Manuel López Obrador se da luego de que la aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México pidió investigar a los hijos del mandatario con el mismo ahínco con el que fisgonea en los contratos celebrados por sus empresas.

Desde el estado de Veracruz, la aspirante a ser la responsable de construir el Frente Amplio por México recordó la polémica alrededor de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del primer mandatario, por vivir un tiempo en un lujoso inmueble en Houston, Texas, llamada “Casa Gris”.

“¿Por qué no nos enseña los contratos de su hijo para rentar esta casa en Houston? Más de 100 mil pesos. ¿Por qué no nos dice el hijo de dónde pagó esa renta, cuáles son los negocios que tienen?”, comentó, y reveló, en contraste, que sus propios descendientes trabajan en una de las dos empresas de su propiedad, Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes y High Tech Services.

“Le pido al Presidente que haga pública las declaraciones de sus hijos, de dónde salió para pagar la casa gris en Houston. (...) Así como me investiga, que también lo haga con sus hijos”, retó en conferencia de prensa.

Lo anterior, luego de que pidió que se investigará a una de las firmas propiedad de la senadora, High Tech Services, y de que el pasado 14 de julio exhibiera suLópez Obradorpuestos contratos por alrededor de mil 400 millones de pesos mientras era funcionaria pública.

Al respecto, la legisladora hidalguense reclamó que el tabasqueño hace uso faccioso del poder para acceder a información del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y sacarla a la luz con fines políticos.

“El tema es que me ataca porque no le dan las cuentas y entonces saca a la luz pública las obras con mis clientes privados, que no tienen vela en el entierro, pero parece que en el fondo lo que le da coraje es que a la gente le vaya bien, entonces inventa, hace uso de su poder como Jefe de Estado al acceder al SAT, a mis cuentas, porque solamente el SAT tiene mis cuentas, las hace públicas y yo salgo a decir pues sí, claro que vendo, claro que soy empresaria, claro que pago impuestos”, afirmó.

Tras reiterar que “quisiera fulminarme porque se da cuenta que estoy creciendo”, Gálvez Ruiz adelantó que presentaría una denuncia contra López Obrador “por haber hecho pública la información fiscal y por haber hecho pública la información de carácter confidencial”.

EMPRESAS DE XÓCHITL GÁLVEZ NO APARECEN EN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL

La última declaración patrimonial pública de Xóchitl Gálvez albergada en los registros del Senado de la República data del 27 de mayo del año pasado.

A lo largo de las cinco hojas en las que se expone el patrimonio de Gálvez Ruiz, hay una particularidad: pese a que es ampliamente conocida su trayectoria empresarial, la senadora no anotó ninguna de las empresas de las que participa en su declaración patrimonial.

En el apartado de “Declaración de Intereses” en la sección “Participación en empresas, sociedades o asociaciones”, Xóchitl Gálvez simplemente dejó el rubro en blanco.

En esta parte del documento, los funcionarios están obligados a anotar si son dueños, socios y/o accionistas de alguna empresa o sociedad en la iniciativa privada.

Lo mismo ocurrió en el apartado de “clientes principales”, donde la legisladora dejó la hoja en blanco. En esta sección los servidores públicos tienen que anotar aquellas empresas y/o sociedades que más han adquirido los servicios y/o productos que sus negocios privados ofrecen.

Al no colocar la leyenda de “ninguno“ en este apartado y dejar el rubro vacío, lo más probable es que Xóchitl Gálvez decidiera no hacer pública esta parte del contenido de su declaración patrimonial, ya que de no haber registrados sus negocios privados podría ser sancionada por cometer una falta administrativa grave.

Lo anterior pese a que es conocido que es fundadora, accionista y hasta llegó a ser directora de la firma de consultoría High Tech Services, la misma que el presidente acusa de haber recibido millones de pesos en contratos públicos.

Incluso, así aparece en documentos del Registro Público del Comercio, donde Xóchitl Gálvez figura como principal accionista de la empresa.

El artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativa califica como “falta administrativa grave” ocultar la información de la declaración patrimonial y de intereses.

Mientras que el artículo 78 de la misma ley menciona que las faltas administrativas graves se sancionan con suspensión o destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica y hasta la inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos.