Recién salí de COVID-19, ¿me aplico el refuerzo?

La inmunidad que adquieres después de una infección de COVID-19 podría no ser suficiente para defenderte del virus de nuevo. Esto es lo que hay que saber.

Millones de personas que recientemente han contraído el COVID-19 pueden tener algunas dudas nuevas sobre su inmunidad. Si aún no habían recibido una dosis de refuerzo, ¿la necesitan? ¿Y cuándo es el momento óptimo para recibirla?

Las autoridades de salud federales de Estados Unidos siguen recomendando que todo el mundo se vacune y se ponga el refuerzo, independientemente de que haya tenido COVID-19 en el pasado. Sin embargo, más de la mitad de los estadounidenses con el esquema de vacunación completo que cumplen los requisitos para recibir el refuerzo aún no lo ha recibido. Y la orientación sobre cuándo programar una cita de refuerzo después de recuperarse de COVID-19 es menos que clara. Esto es lo que sabemos.

¿Para qué sirve un refuerzo después de haber tenido COVID-19?

La mayoría de los expertos coincide en que las vacunas pueden ofrecer un refuerzo inmunitario más confiable y efectivo que una infección natural.

Cuando te infectas con el coronavirus, tu sistema inmunitario organiza una serie de respuestas que refuerzan las defensas del organismo contra futuras infecciones. Una de las mejores maneras que tienen los científicos de medir esa respuesta es observar cuántos anticuerpos has producido. En general, las personas que han sido infectadas por el coronavirus tienden a presentar niveles más bajos de anticuerpos que las que han sido vacunadas, dijo Aubree Gordon, epidemióloga de la Universidad de Michigan.

Una de las razones de esta diferencia es que las infecciones activan muchas partes diferentes del sistema inmunitario, y la magnitud de la respuesta de los anticuerpos dependerá de factores como la cantidad de virus que hayas inhalado, si tienes afecciones médicas subyacentes y la gravedad de los síntomas. “Es posible que tengas un nivel elevado si has estado muy enfermo o has estado enfermo durante más tiempo”, dijo Gordon. “Pero seguirá siendo inferior a lo que vemos con la vacuna”.

Las vacunas proporcionan un conjunto de instrucciones hechas a medida para que el sistema inmunitario las utilice en ausencia de cualquier distracción, como una infección activa, dijo Paul Thomas, inmunólogo del Hospital de Investigación Infantil St. Jude de Memphis. Y la mayoría de las personas que se vacunan desarrollan una respuesta de anticuerpos fuerte y predecible. Una dosis de refuerzo hace que el cuerpo aumente sus defensas —incluso más rápido que la primera o segunda vacuna— en cuestión de días.

Los estudios también sugieren que los anticuerpos producidos tras la vacunación tienden a permanecer en niveles de protección durante más tiempo.

“Francamente, creo que ese es el mayor argumento a favor de la inyección de refuerzo, incluso si se ha tenido una infección reciente”, dijo Amy Sherman, médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Brigham and Women’s de Boston. “Es una forma segura de dar más protección y asegurarte de que tu sistema inmunológico produce respuestas máximas”.

¿Cuándo es el mejor momento para recibir un refuerzo?

No hay una regla fija sobre cuándo programar una vacuna de refuerzo después de haber tenido COVID-19. El momento óptimo dependerá de tus circunstancias individuales, incluyendo la gravedad de tu enfermedad, el tiempo transcurrido desde la resolución de los síntomas y el riesgo de volver a estar expuesto.

Pero si actualmente tienes una infección activa, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) recomiendan esperar al menos hasta que dejes de tener síntomas y hayas cumplido los criterios para terminar el aislamiento. (Es decir, si has tenido una infección leve, han pasado al menos cinco días desde que empezaron los síntomas, estos están mejorando y has estado sin fiebre durante al menos 24 horas sin la ayuda de medicamentos).

Dicho esto, algunos científicos recomiendan aplazar el refuerzo durante más tiempo. Ali Ellebedy, inmunólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, dijo que podría tener sentido esperar hasta que te hayas recuperado por completo o hasta que puedas obtener un resultado negativo en la prueba PCR, aunque esto no es un requisito de los CDC para salir del aislamiento y podría no ocurrir hasta unas semanas (o incluso meses) después.

“No hay que sobrecargar al sistema”, dice Ellebedy. Deja que tu sistema inmunitario descanse después de luchar contra el coronavirus y antes de pedirle que se acelere de nuevo con la vacuna. Esto también permitirá una respuesta más refinada y duradera, dijo.

Y para algunos, añadió Ellebedy, puede ser beneficioso esperar aún más tiempo. Si el riesgo de reinfección es bajo —por ejemplo, si trabajas a distancia, gozas de buena salud en general y puedes cumplir las directrices de salud pública sobre el uso de cubrebocas y el distanciamiento social— puede ser lógico esperar hasta que la inmunidad natural disminuya, lo que puede ocurrir hasta tres meses después de la infección. Postergar de este modo el refuerzo no solo ayudará a producir una respuesta de anticuerpos más robusta, sino que podría haber una versión más nueva de la vacuna que funcione específicamente contra la variante Ómicron para ese momento.

“La vacuna procede de la cepa original del coronavirus, y esa en realidad ya no existe”, explica Ellebedy. “Dentro de unos meses, si hay una vacuna basada en la variante Ómicron, ¿por qué no tomarla para prepararse para lo que sea que venga después?”. Las empresas farmacéuticas han empezado a probar nuevas versiones de la vacuna de refuerzo para la covid, que podrían estar disponibles en el verano.

Por supuesto, aplazar el refuerzo no es la opción adecuada para todos. Si tienes un alto riesgo de reinfección o de enfermedad grave —ya sea por tu edad, por tus condiciones médicas, por un sistema inmunitario debilitado o porque vives o trabajas en un entorno que aumenta la probabilidad de exposición—, puede que quieras reforzar tu inmunidad con una dosis extra de la vacuna cuanto antes, añadió Ellebedy. Recibir una dosis de refuerzo antes también puede extender la protección a los miembros vulnerables de la familia y a los niños que por u edad aún no pueden recibir la vacuna.

Y, por supuesto, la mayoría de los expertos coinciden en que si han pasado más de cinco o seis meses desde que te vacunaste contra el COVID-19 y aún no has tomado tu inyección de refuerzo, deberías hacerlo tan pronto como sea posible.

“El refuerzo proporciona una ayuda material real para evitar que te contagies con la variante Ómicron”, dijo Thomas. “Y hay tanta Ómicron en este momento que si no la has contraído ya, entonces esta es una oportunidad para evitarla”. c. 2022 The New York Times Company