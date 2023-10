Reconoce AMLO que el crimen organizado hace reclutamiento forzado

“Sí puede estar sucediendo de que las bandas de la delincuencia organizada no tengan jóvenes porque se les están quitando los semilleros, no pueden enganchar a los jóvenes” , expresó.

El jefe del Ejecutivo refirió que ahora la población más joven cuenta con oportunidades de estudio y trabajo, por lo cual cortan esta cadena que antes favorecía al crimen organizado.

“Ya no es fácil que puedan los delincuentes fortalecer sus filas, ya no hay este ejército de reserva que tenían cuando los jóvenes no eran tomados en cuenta y solo los llaman “ninis” de manera despectiva, ahora los jóvenes tienen derecho a la educación y al trabajo”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Descarta AMLO que Peña Nieto ordenara desaparición de los 43 de Ayotzinapa

“¿Qué se ha logrado con esto? Reducir la deserción escolar”, cuestionó. “Que los jóvenes no abandonen la escuela. Ese es un dato importantísimo en el marco de nuestra estrategia de atender las causas que llevan a la violencia”, respondió.

En los 5 años de administración de López Obrador el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” ha beneficiado con un salario mínimo mensual de 6 mil 310 pesos a 2 millones 600 mil mujeres y hombres aprendices.

“Todo eso es lo que ha significado la estrategia que hemos aplicado de atender las causas que originan la violencia y vamos a seguir adelante protegiendo a todos”, agregó el presidente.