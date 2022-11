CDMX.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ratificó la disposición de ese organismo a colaborar con el Poder Legislativo para entregar la información que requiera, a fin de contar con los elementos que le permitan concretar una reforma electoral benéfica para el país y evitar retrocesos democráticos.

En un video compartido en las redes sociales, Córdova hizo un llamado a impedir que la discusión de la reforma electoral provoque que México regrese a un pasado autoritario que ya superamos.

“Ante la discusión de una posible reforma electoral hemos manifestado nuestra disposición total para aportar los insumos que se requieran por parte de las y los legisladores para elaborar un diagnóstico certero, bien informado, racional, sin filias, fobias o rencores que les permita tomar las mejores decisiones para que, si la hay, tengamos una reforma progresiva y no regresiva, una que amplíe y no que conculque derechos ciudadanos, que mejore lo que hoy tenemos y no que nos regrese a un pasado autoritario en donde el gobierno controlaba las elecciones; un pasado que afortunadamente dejamos atrás”, puntualizó.

Córdova sostuvo que el INE está orgulloso de su autonomía y la ejerce plenamente en cada decisión, pero tiene claro que forma parte del Estado mexicano y como tal siempre ha estado dispuesto a colaborar en todos los temas.

“Nuestro sistema electoral es hoy un referente a nivel mundial sobre la buena organización de elecciones, la fortaleza institucional y la generación de condiciones de paz social y de gobernabilidad democrática; el INE en ese sentido es una obra colectiva y un patrimonio de todas y todos los mexicanos”, resaltó.

En este marco, el consejero presidente del INE criticó nuevamente la injerencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la vida interna del instituto, a través de una recomendación.

“No necesitamos de recomendaciones, de comunicados, exhortos ni mucho menos de interferencias inconstitucionales de otros organismos para poder promover y garantizar los derechos políticos de la ciudadanía, como lo hacemos todos los días”, enfatizó.

Lorenzo Córdova remarcó que ese seguirá siendo su objetivo como consejero Presidente hasta el último día del mandato constitucional que le otorgó el Congreso de la Unión hace más de ocho años y medio, el cual concluye el próximo 3 de abril de 2023.

