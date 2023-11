Respalda PRI reducción de jornada laboral en México

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, respaldó la reducción de la jornada laboral en México de 48 a 40 horas, tras concluir el ejercicio de Parlamentario Abierto, antes de que se defina sobre su votación.

“Terminaron ayer los foros. El acuerdo de la Junta (de Coordinación Política) fue pedirles a las comisiones que elaboren, digamos, una memoria de todo lo que se vio y que se mande a las comisiones correspondientes, y a ellos les tocará decir cuándo se sube a votación”, indicó en declaraciones a representantes de medios de comunicación.

En otro tema, defendió a la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la criticara por declaraciones que hizo sobre las cifras de personas desaparecidas en México.

“En el estado de Coahuila una simple noticia hace que se contabilice como persona desaparecida para iniciar la búsqueda y, además, es un derecho humano el ser buscado, independientemente de que alguien reclame, pues todos tenemos derecho a ser buscados. El Estado mexicano tiene que continuar la búsqueda, y yo me iría a los registros de la anterior comisionada”.

Por otro lado, lamentó el fallecimiento del magistrade coahuilense Ociel Baena, mientras que mostró su confianza en que se realizará una profunda investigación para desechar todas las dudas en torno al caso.

“Creo que hay que hacer una investigación y saber exactamente lo que pasó para que todos nos quedemos tranquilos; si hay un responsable y se puede castigar, que así sea, y para que las familias también tengan paz y tranquilidad”.

Sobre la reelección de diputados en 2024, comentó que todos van a presentar la solicitud para ese fin.

“Es un acuerdo con la dirigencia nacional, pero es independiente de quién pueda acceder o no. Si no la presentas te eliminas. Eso no significa que tu partido te escoja. Yo ya la presenté”, agregó.