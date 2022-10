Responden a Layda Sansores con el ‘Miércoles del León’; la llaman ‘La reina del Cash’

Aseveró que a Sansores, a quienes la apoyan y a “su candidata preferida”, Claudia Sheinbaum, les estorba Ricardo Monreal, porque, dijo, el legislador no tiene una lealtad ciega.

TE PUEDE INTERESAR: Corte ordena a FGR entregar al INE copias de investigación sobre caso Odebrecht

“Yo no soy defensor de Ricardo Monreal, pero hay un objetivo interior, es tratarlo de descarrilar en su aspiración presidencial, e incluso el objetivo es que se vaya de Morena para que no les estorbe, porque tiene independencia de criterio. Nosotros no somos ni sordos, ni ciegos ni mudos”, aseveró.

Publicidad

Asimismo, Rojas Díaz Durán calificó a la gobernadora como la “Reina del Cash”, al retomar un reportaje que expone la supuesta compra de 83 propiedades al contado, inmuebles que se encuentran a nombre de familiares.

Por otra parte, aseguró que la gobernadora cometió varios delitos al violar la ley y códigos penales federales y de la Ciudad de México tras difundir comunicaciones privadas.

Indicó que al recibir las denuncias cometió omisión, por no presentarlas ante el Ministerio Público; otro delito que señala es el de comisión, por la manipulación de la información que recibió y una tercera falta, dijo, fue difundir el material.

Publicidad