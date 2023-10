¡Revés para Ebrard! Tribunal Electoral determina que no hubo omisión por Morena

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha informado en un comunicado publicado este miércoles 4 de octubre, donde explica que le dio una respuesta al extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, acerca de la queja presentada en torno al proceso interno de Morena, misma que se declaró “inexistente”.

Determinaron que la queja presentada por el ex canciller no procede, ya que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena no incurrió al elegir a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación.

“Por unanimidad de votos, determinó inexistente la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, de tramitar la queja presentada por Marcelo Luis Ebrard Casaubon, con relación al proceso interno de selección de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación”, se lee en el comunicado.

Hizo énfasis en que la queja comenzó en el momento en que el partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, eligió al político que los representaría en las elecciones a modo de conocer al sucesor del actual Gobierno de México, presentada por el ex canciller el pasado 10 de septiembre de 2023, con el fin de pedir que la encuesta interna se anulara y realizaran una nueva para esclarecer los resultados.