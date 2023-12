Revienta Morena sesión en Congreso de CDMX para ratificación de Ernestina Godoy

El Grupo Parlamentario de Morena evitó agendar para mañana la ratificación de Ernestina Godoy y terminarán el período ordinario de sesiones sin definir el futuro de la Fiscalía capitalina.

Así lo establecieron los coordinadores de los Grupos Parlamentarios en la sesión de Conferencia de Asuntos Parlamentarios.

Este órgano, que define el orden del día, puso a consideración la integración del dictamen de la ratificación mañana, cuando será la última sesión del año y la discusión del presupuesto.

Sin embargo, esto fue rechazado por Morena, quien propuso retirar de manera definitiva la propuesta por este periodo.

En vez de ello, Martha Ávila, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, propuso que la votación fuera en un periodo extraordinario y que este jueves sólo se votara el presupuesto para el 2024.

Sin embargo, esta acción dejó fuera también otros dictámenes como la derogación del tipo penal por riesgo de contagio y el castigo a la violencia ácida.

Aunque hubo varias propuestas para evitar postergar la ratificación, Morena las rechazó todas, dejando el futuro de la Fiscalía en la incertidumbre.

FRENAN A ERNESTINA GODOY

Morena no consiguió los votos en el Congreso de la Ciudad para ratificar a la Fiscal Ernestina Godoy y aplazó de forma indefinida la discusión de este dictamen.

De una forma inusitada para una Legislatura caracterizada por el ausentismo, los 66 diputados locales estuvieron presentes y a tiempo para la sesión ordinaria, la penúltima del actual periodo.

Para que la ratificación fuera aprobada, eran necesarios 44 votos, pero Morena y sus aliados sólo contaban con 38 seguros.

Luego de que se presentó el dictamen ante el Pleno, comenzó la discusión, con los morenistas reduciendo la discusión al tema del escándalo de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez, al tiempo que alargaban el debate, y la Oposición urgiendo a que se abriera la votación sobre el nombramiento.

“Nosotros ya escuchamos toda la diarrea verbal que viene del lado del oficialismo, pero que sepa, que sepa la ciudadanía, de frente a la ciudadanía que quede constancia que esta Oposición en la ciudad hoy los dobló, hoy quedaron de rodillas, no reunieron los votos”, reclamó el panista Ricardo Rubio.

Con apenas 15 intervenciones que morenistas pidieron para justificar el sentido de su voto, el debate se prolongó hasta pasadas las 17:00 horas, cuando el diputado Gonzalo Espina, ex panista y actualmente cercano a la 4T, pidió someter a votación el final de la sesión, como lo autoriza el Reglamento del Congreso.

Y esa votación sí se llevó a cabo... y con sentido positivo, por lo que la sesión fue levantada.

Horas más tarde, en la Sesión de Conferencia de Asuntos Legislativos, que define el orden del día de las sesiones, la Oposición intentó recalendarizar el tema, primero para que se discutiera hoy y, posteriomente, para que entrara a debate mañana, sin embargo, ambos escenarios fueron rechazados por Morena.

El viernes se realizará la sesión de clausura del periodo ordinario de sesiones.

De esta manera, el dictamen de la ratificación quedará en suspenso, por lo menos, hasta el siguiente periodo ordinario, que deberá comenzar el 1 de febrero, pues no podrá discutirse en la Diputación permanente, que entra en funciones mañana, pues se requiere que su aval sea a través del Pleno.

Sin embargo, el periodo de Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia concluye el 9 de enero, por lo que, de no haber una definición, deberá de nombrarse a un encargado de despacho.

El freno a la ratificación es también una derrota para la morenista Claudia Sheinbaum, quien no sólo respaldó una modificación a la ley para que en el proceso de ratificación no se incluyera una terna de aspirantes a la Fiscalía, sino que también en 2019 promovió desde su Administración la eliminación del requisito de no haber sido diputado en los últimos tres años para poder aspirar al cargo de Fiscal, lo que habilitó a Godoy, quien era diputada local por Morena cuando pidió licencia en 2018 para ser nombrada procuradora.

Al momento en el que se llevaba a cabo la discusión en Donceles, la Fiscal se decía en expectativa ante el resultado.

“Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta Fiscalía, ya estaremos viendo qué sucede el día de hoy ¿sí? y ya, espero podamos seguir juntas y juntos buscando la verdadera transformación, la mejora de cada una y cada uno de ustedes desde todos los puntos de vista y la mejora de la procuración de justicia”, refirió.

(Con información de Reforma)