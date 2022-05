Revira Moreno Cárdenas a Morena por “ataques” en su contra; dice que “ni nos doblan ni nos asustan”

lo que quieren es intimidarnos, asustarnos, amedrentarnos. Pero a mí no me van a doblar. A mí no me van a asustar. Los voy a enfrentar, de frente, a este gobierno, que quiere instaurar una dictadura.

Alejandro Moreno puntualizó que “llegó el momento y la hora de demostrar que los ciudadanos sí nos unimos para defender nuestro país”, y aseveró que “el PRI está listo para darlo todo por México”.

Expuso que con los “ataques” en su contra, “lo que quieren es intimidarnos, asustarnos, amedrentarnos. Pero a mí no me van a doblar. A mí no me van a asustar. Los voy a enfrentar, de frente, a este gobierno, que quiere instaurar una dictadura. Porque hoy tienen a un excandidato presidencial por la persecución política, fuera del país. Yo no voy a hacer eso. Yo aquí los voy a enfrentar”.

Consideró que el gobierno federal y Morena “utilizan a la gobernadora de Campeche, tristemente, para estar sacando este tipo de información ilegal, para empezar, y segundo, falsa y calumniosa”.

El líder nacional del tricolor confió en que con el apoyo y respaldo de las familias quintanarroenses y con la fuerza de la militancia priista, Leslie Hendricks Rubio será la próxima gobernadora de Quintana Roo.