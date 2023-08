Ron DeSantis ataca a Trump afirmando que las elecciones no fueron robadas y que Biden es presidente legítimo

Ron DeSantis, gobernador de Florida, ha vuelto a criticar a Donald Trump, el favorito del Partido Republicano para las elecciones del 2024, Donald Trump, por sus afirmaciones de que en 2020 fueron “robadas” en las elecciones, afirmando rotundamente que “perdió” y que “Joe Biden es el presidente legítimo”.

“Sí o no: ¿Donald Trump perdió las elecciones de 2020?”, preguntó la corresponsal de NBC News, Dasha Burns, en un clip de una entrevista exclusiva que se emitió el domingo.

“Quien ponga su mano sobre la Biblia el 20 de enero cada cuatro años es el ganador”, respondió DeSantis, de 44 años, antes de reiterar sus problemas con la forma en que se llevaron a cabo las últimas elecciones presidenciales.

“Pero respetuosamente, no respondiste claramente esa pregunta”, presionó Burns. “Y si no puedes dar un ‘sí’ o un ‘no’ sobre si perdió o no...”

“No, por supuesto que perdió”, dijo el gobernador de Florida. “Joe Biden es el presidente”.

DeSantis calificó las teorías de Trump sobre el fraude electoral generalizado como “infundadas” y se burló de las extravagantes afirmaciones del hombre de 77 años de que las máquinas de votación fueron pirateadas en estados clave para cambiar el resultado.

El gobernador de Florida también señaló a Burns las subvenciones de la administración electoral otorgadas por el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, la proliferación del voto por correo, la recolección de boletas por correo por parte de terceros y la supresión del informe sobre la participación del primer hijo Hunter Biden en su padre en sus negocios en el extranjero.

“Creo que la gente en los medios y en otros lugares quiere actuar como si de alguna manera esta fuera la elección perfecta”, dijo DeSantis. “No creo que haya sido una buena elección... Pero también creo que los republicanos no se defendieron. Tienes que defenderte cuando eso está sucediendo”.

Trump fue parcialmente responsable de ese resultado, agregó el gobernador, porque 400 millones de dólares en estímulo de la era de la pandemia se destinaron a los estados para realizar elecciones, y debido al ex miembro del Grupo de Trabajo de Coronavirus de la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci.

“¿Por qué tuvimos todos esos votos por correo? Debido a que Trump entregó el gobierno a Fauci”, dijo. “Abrazaron los bloqueos. Hicieron la Ley CARES, que financió las boletas por correo en todo el país”.

Florida es uno de varios estados que permitió a los votantes emitir boletas por correo antes de la pandemia de COVID-19.

Trump se declaró inocente el 3 de agosto de una acusación de cuatro cargos presentada por el fiscal especial Jack Smith, que alegaba que el expresidente trató de obstruir la transferencia pacífica del poder e hizo afirmaciones “a sabiendas falsas” sobre los resultados de las elecciones de 2020 que culminaron en la 6 de enero de 2021, disturbios en el Capitolio.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de DeSantis sobre las elecciones de 2020, la campaña de Trump arremetió contra el gobernador de Florida.

“Ron DeSantis realmente debería dejar de ser el mayor animador de Joe Biden”, dijo el portavoz Steven Cheung en un comunicado.

El gobernador de Florida enfatizó a NBC que la acusación “no se trataba realmente de Donald Trump” y acusó a los funcionarios del sistema de justicia de EE. UU. de haber “armado” el estado de derecho para obtener ventajas electorales.

Ha hecho comentarios similares sobre una acusación anterior que Smith presentó contra el expresidente, que alegaba que Trump mantuvo indebidamente documentos clasificados de seguridad nacional en su propiedad de Mar-a-Lago y luego mintió a las autoridades federales que se los solicitaron.

Pero ambas acusaciones, dijo DeSantis a Burns, son una distracción de los fracasos de la presidencia de Joe Biden y conducirán a pérdidas republicanas en 2024.

“Si la elección es un referéndum sobre las políticas de Joe Biden y los fracasos que hemos visto y estamos presentando una visión positiva para el futuro, ganaremos la presidencia y tendremos la oportunidad de cambiar el rumbo del país”, dijo. .

“Si, por otro lado, la elección no es sobre el 20 de enero de 2025, sino el 6 de enero de 2021, o qué documento dejó el inodoro en Mar-a-Lago, si es un referéndum sobre eso, estamos va a perder.”

DeSantis ha intensificado sus ataques contra el expresidente, ya que sus números en las encuestas se han rezagado, a pesar de su segundo lugar en las primarias republicanas.

Trump lidera el campo de los aspirantes presidenciales republicanos con un 53,7% de apoyo en todo el país, en comparación con el 15,7% que apoya a DeSantis, según el promedio de encuestas de RealClearPolitics.

DeSantis también rechazó las críticas al nuevo plan de estudios de historia en Florida que la vicepresidenta Kamala Harris e incluso algunos candidatos republicanos han afirmado que enseña erróneamente que la esclavitud tiene beneficios.

“De lo que realmente se trataba la esclavitud era de separar familias, de mutilar humanos e incluso de violar a sus esposas. Fue simplemente devastador”, dijo en julio el aspirante republicano a la presidencia de 2024, el senador Tim Scott (R-SC), cuando se le preguntó sobre el plan de estudios de Florida. “Así que espero que todas las personas en nuestro país, y ciertamente las que se postulan para presidente, lo aprecien”.

“No tome ese lado de Kamala Harris contra el estado de Florida. No se deje llevar por esas mentiras”, respondió DeSantis cuando se le preguntó sobre los ataques de Scott.

Algunos “desarrollaron habilidades a pesar de la esclavitud, no debido a la esclavitud”, dijo DeSantis a Burns cuando se le preguntó sobre el plan de estudios. “Fueron ellos mostrando ingenio y luego usando esas habilidades una vez que terminó la esclavitud”.

“Hemos estado involucrados en la educación, no en el adoctrinamiento”, dijo. “Esos estándares no eran políticos en absoluto. La Legislatura no dictó nada de eso. La oficina del gobernador no dictó nada de eso”.

El Dr. William Allen, miembro del grupo de trabajo que creó el plan de estudios y expresidente de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, también respondió al vicepresidente y a otros por hacer afirmaciones falsas sobre las lecciones.