¿Qué hacer si me negaron la Visa Americana? Conoce los 15 motivos que dificultan su trámite

A pesar de que los trámites para solicitar la Visa son laboriosos y a menudo se deben preparar con varios meses de anticipación hasta encontrar alguna fecha disponible para la entrevista, existe el riesgo de que la solicitud sea rechazada.

Las causas más comunes, conforme a la Ley de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, son:

-Sección 221(g) de la Ley de Inmigración y Naturalización, trata de un rechazo porque los solicitantes no acuden a su cita preparados con todos los documentos requeridos para su entrevista o porque el agente necesita más información y/o explicación del propósito del viaje o la respuesta a ciertas preguntas que se respondieron en la solicitud.

Si la visa es negada bajo esta sección significa que, en ese momento, por su situación laboral, económica, social y demás, el funcionario consular no se convenció de que está calificado para la visa de los Estados Unidos.

-Sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Naturalización, la cual especifica que la ley estadounidense impone a los solicitantes no inmigrantes la responsabilidad de demostrar que no pretenden ser inmigrantes. Se requiere que el solicitante sea apto para calificar a la visa, y que una vez llegue a Estados Unidos actuará de acuerdo con los términos que establece la sección. Deben demostrar que no se tiene intención de renunciar a su residencia extranjera y que solo estarán visitando Estados Unidos temporalmente.