Rusos torturan a soldado británico con la canción de ‘Mamma Mia’ de ABBA

Un soldado británico capturado por las fuerzas respaldadas por Rusia en Ucrania declaró que lo obligaron a escuchar “Mamma Mia” de ABBA una y otra vez mientras lo torturaban.

“Pensé que iba a morir. Fue un infierno en la Tierra”, dijo al periódico The Sun, Shaun Pinner, de 48 años, uno de los cinco británicos liberados la semana pasada.

“Los últimos seis meses han sido los peores días de mi vida. No quiero volver a escuchar una canción de ABBA o ver una barra de pan. Soy tan afortunado de estar en casa”, continuó.

“Los odiaba de todos modos, así que realmente fue una tortura”.

Además de ABBA, dijo, los despiadados rusos lo obligaron a escuchar “Believe” de Cher en otro lugar.

Pinner, quien fue llevado a casa por el oligarca ruso Roman Abramovich, el ex propietario del club de fútbol Chelsea , fue capturado durante el asedio de Mariupol en abril.

Dijo que sobrevivió a la terrible experiencia comiendo pan duro y bebiendo agua sucia.

Pinner describió con inquietante detalle cómo fue electrocutado, apuñalado y sometido a simulacros de ejecución después de ser condenado a muerte en junio junto con su compatriota Aiden Aslin.

“Sabía que era malo, así que llamé a mi esposa y le di mi mensaje de muerte. Pero ni siquiera lloró”, dijo Pinner, quien estaba con el ejército ucraniano como soldado contratado.

“Simplemente me gritó que yo era un guerrero y que sobreviviría. Esas fueron las últimas palabras que escuché de ella y me mantuvieron en marcha”, dijo al medio de comunicación del Reino Unido.

“Se convirtió en una carnicería cuando los rusos nos emboscaron con bombas de mortero y artillería. Había tantos cuerpos que parecía sacado de un apocalipsis zombi”, dijo Pinner.

“Estaba rodeado de separatistas rusos. Me desnudaron y me clavaron un cuchillo en el muslo sin ningún motivo. Me sacaron la luz del día durante 20 minutos”, continuó.

El exsoldado describió cómo sus captores le aplicaron corriente eléctrica.

“Fue un shock feroz. Lo hicieron durante 40 segundos cada vez. Parecía que solo lo hacían por diversión”, dijo Pinner al Sun.

“Un tipo entró y me puso una pistola en la nuca, la amartilló y dijo: ‘¡Vas a morir ahora!’”, dijo.

“Pensé que ese era el final para mí. Luego se echó a reír y dijo que estaba bromeando y me golpeó con una pistola”.

Además de Pinner y Aslin, los compañeros británicos Dylan Healy, Andrew Hill y John Harding fueron liberados después de que Arabia Saudita negociara un acuerdo secreto entre Rusia y Ucrania. Los hombres regresaron al Reino Unido el jueves pasado.